Direktor američke Nacionalne obavještajne službe Džej Klejton izjavio je da Vladimir Putin nije prijatelj SAD kada je riječ o Ukrajini, uprkos nedavnim izjavama Donalda Trampa.

Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije prijatelj Sjedinjenih Američkih Država kada je riječ o Ukrajini, izjavio je danas direktor američke Nacionalne obavještajne službe Džej Klejton, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp govorio o ruskom lideru kao o prijatelju, prenijela je agencija Tačno.

"On nije prijatelj Amerike kada je riječ o Ukrajini. Nimalo", rekao je Klejton u intervjuu za televiziju ABC.

Upitan da prokomentariše Trampovo nedavno opisivanje Putina kao prijatelja, Klejton je ocijenio da je takav izraz "potpuno primjeren" u kontekstu razgovora lidera tri najveće nuklearne sile svijeta, SAD, Rusije i Kine, tokom prošlonedeljnog samita u Kini.

Tramp je u četvrtak branio svoju izjavu o Putinu, navodeći da je "lepo imati za prijatelje ljude koji posjeduju 4.000 komada nuklearnih oružja, umesto da budu neprijatelji".

Međutim, kada je dan kasnije ponovo upitan da li Putina smatra prijateljem Sjedinjenih Američkih Država, Tramp je odgovorio da ne može da govori u ime Amerike.