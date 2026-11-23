Odbornici DPS-a u Skupštini Glavnog grada predložili su novu Odluku o porezu na nepokretnost koja predviđa smanjenje poreza od 35 do 45 odsto.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Andrija Klikovac, šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini Glavnog grada, kazao je da Glavni grad uručuje 161.000 rješenja.

,,Izmijenili smo koeficijente koji se određuju na osnovu lokacije. Za prvu zonu umanjili smo porez za 20 procenata. S druge strane korigovali smo koeficijente za kvalitet zemljišta i gradnje. Korigovarli smo i poreske stope. Tako redimo za stovarišta porez umanjujemo za deset procenata, za poljoprivredno zemljište 25 odsto, a za poljoprivredne proizvođače dolazi do stope umanjenja za 50 odsto. Umanjujemo i poresku stopu za ugostotelje", kaže Klikovac, piše Dan.

Predlažu i smanjenje stope poreza za sekundarne nekretnine.

,,Do sada je bila 0,58 odsto i predlažemo umanjenje za 40 odsto", ističe Klikovac.

On kaze da ove izmjene predlažu jer je potrebno da se odluka uskladi sa zakonom, kao i to što je u prethodnih pet godina porez na nepokretnost udvostručen.

,,U narednoj godini građani bi plaćali jos veći porez. Ovako štitimo budžet građana", ističe Klikovac.

On vjeruje da ce ovakvu odluku podržati svi odbornici u parlamentu. Naveo je da je već poslata u skupštinsku proceduru te da je očekuje na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada.

Odbornik Vladan Arsović kroz primjere je pokazao koliko bi porez za određene objekte bio manji.

,,Kada se uzme stan u drugoj zoni i unesu ovi parametri koje mijenjamo za stan preko Morače umjesto 230 eura porez bi bio 130 eura. Očekujemo da će doći do povećanje cijene kvadrata ali to ništa ne mijenja, ali porez na nepokretnost će biti manji za 35 odsto. Recimo za poslovne prostore za ovu godinu bio je 600 eura, a sad ce biti za 45 odsto manji ukoliko se odluka usvoji", rekao je Arsović, prenosi Dan.

Na pitanje “Dana” da li su prije pisanja odluke konsultovali struku Andrija Klikovac je rekao da jesu.

,,Konsultovali smo ljude koji su u drugim opšstinama pisali odluke. Ovo jeste odluka koja će umanjiti poreze, ali će i sanitari rast koji bi se desio naredne godine. Glavni grad može da iznese finansijski teret", kazao je Klikovac.