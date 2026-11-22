Državljanin Nepala ubijen je u objektu za smještaj stranih radnika u Zagrebu, a policija sa ubistvom povezuje dvojicu njegovih sunarodnika, saopšteno je iz zagrebačke Policijske uprave.

Izvor: Profimedia

Tijelo tridesetosmogodišnjeg Nepalca pronađeno je u apartmanu na Savskoj cesti.

On je usljed povreda zadobijenih oštrim predmetom prošle noći preminuo na licu mjesta.

Nad dvojicom 27-godišnjih Nepalaca sprovodi se kriminalističko istraživanje, prenose hrvatski mediji.

Policija je potvrdila da su sva trojica imala regulisan status boravka u Hrvatskoj.