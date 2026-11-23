Evropska unija uvodi nova pravila za plaćanje gotovinom koja će promijeniti način na koji će građani i preduzetnici obavljati veće kupovine.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Od 10. jula 2027. godine na snagu stupa ograničenje prema kojem će roba i usluge u poslovnim transakcijama moći da budu plaćeni gotovinom najviše do 10.000 eura. Cilj novih propisa je sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Dosadašnja praksa plaćanja većih iznosa gotovinom moraće da se prilagodi evropskoj uredbi. To će posebno osjetiti kupci skupljih proizvoda, na primjer automobila, namještaja, nakita ili satova koji više neće moći da se pojave u prodavnici sa kešom, prenosi N1.

Prema novim pravilima, firme i fizička lica koja se profesionalno bave prodajom robe neće smjeti da primaju gotovinska plaćanja veća od 10.000 eura, prenosi Fenix Magazin.

To znači da će kupac koji, na primjer, želi da kupi automobil vrijedan 12.000 eura, najviše 10.000 eura moći da plati u gotovini. Preostale 2.000 eura moraće da podmiri na drugi način, bankovnom doznakom ili karticom.

Propis predviđa i moguće zloupotrebe, pa tako neće biti moguće zaobilaženje ograničenja dijeljenjem iznosa na nekoliko manjih gotovinskih uplata.

,,Gotovinska plaćanja robe i usluga, u jednoj ili više transakcija, ograničena su na 10.000 eura", navodi se na zvaničnom sajtu Evropske unije EUR-Lex.

Privatna prodaja između građana izuzeta od ograničenja

Nova uredba, ipak, ne obuhvata sve kupoprodajne transakcije. Izuzeci se odnose na trgovinu između dva fizička lica koja ne deluju u okviru svoje profesionalne djelatnosti. Drugim riječima, od komšije ćete i dalje moći da kupite plac ili auto i platite u kešu u iznosu većem od 10.000 eura.

EUR-Lex daje primjer kupovine polovne kuhinje u iznosu od 13.000 eura, u kom slučaju će cio iznos moći da se plati u gotovini. Uslov je da nijedna od osoba uključenih u transakciju tu prodaju de obavlja u okviru privredne ili profesionalne djelatnosti.

Strože provjere kupaca i zabrana anonimnih računa

Ograničenje gotovinskog plaćanja nije jedina novost koju donosi evropska uredba. Dodatne mjere predviđene su i za trgovce i firme koje obavljaju transakcije većih vrijednosti.

Kod povremenih poslovnih transakcija u iznosu od najmanje 10.000 eura primenjivaće se posebne obaveze dubinske provjere klijenata. To znači da će trgovci i firme morati da utvrde identitet svojih kupaca i provjere njihove podatke.

Evropska unija istovremeno planira da dodatno ograniči mogućnost anonimnog raspolaganja novcem. Uredbom se, među ostalim, zabranjuju anonimni bankovni računi i anonimni računi za plaćanje.

Novim pravilima Evropska unija želi da poveća transparentnost novčanih transakcija i oteža korišćenje gotovine za pranje novca i finansiranje terorizma.