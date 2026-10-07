Poslednji susret ZORANA I KARLEUŠE na rođendanu Atine i Nike, pa nastao NEVIĐENI HAOS!

Izvor: Instagram/ZoranBirtasevic

Godinama su važili za jedan od najjačih tandema na domaćoj estradi, ali nakon proslave rođendana Jeleninih ćerki, višedecenijsko prijateljstvo i poslovna saradnja prekinuti su preko noći, a Jelenine izjave o "čišćenju pogrešnih ljudi" su zapalile mrežе.

Godinama su bili nerazdvojni

Zoran Birtašević nije bio samo dugogodišnji menadžer, producent i kreativni mozak iza najambicioznijih projekata Jelene Karleuše - bio je njen najbliži prijatelj, oslonac i čovjek u kog je imala neograničeno povjerenje, što su potvrđivali zajedničkim objavama i pojavljivanjima u javnosti ali i putovanjima.

Došao na rođendan Atine i Nike, pa puklo prijateljstvo!

Međutim, u javnosti je poput bombe odjeknula vijest da je ovaj "čelični tandem" zvanično prekinuo svaku saradnju. Ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da je Zoran još nedavno bio rado viđen gost na proslavi rođendana Jeleninih ćerki, Atine i Nike

Vidi opis Kako se JK "očistila" od čovjeka koji zna sve njene tajne: Ovo je bio njihov poslednji susret, pa uslijedio haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

"Skromnost nisu naslijedile od majke"

Ekipa MONDA ispratila je cio događaj, a Zoran se pojavio među poslednjima, ali je rado progovorio o Atini i Niki, i tome kako je tokom druženja sa Jelenom svjedočio njihovom odrastanju. Za njih je imao samo riječi hvale:

- Razmišljao sam retrospektivno i sjetio sam se da Atinu poznajem od njenog četvrtog minuta života, Niku od pet. Bio sam prisutan tu kada su se one rodile sa njihovom porodicom i pratio sam sve njihove faze od grčića i zubića - do danas kada su velike, lijepe i pametne djevojke - bio je emotivan Birtašević na samom početku razgovora za okupljene medije.

"One su naš ponos"

On se dotakao i činjenice da su Atina i Nika djevojčice koje su rasle okružene ljubavlju, prije svega roditelja Jelene i Duška.

- To su djeca koja su zaista rasla u jednom posebnom okruženju, zaštićena. Njihovi roditelji Jelena i Duško učinili su sve, ma koliko god je pritisak javnog života bio veliki, da ih zaštite od svega. One su danas izrasle u jedne skromne, normalne i dobre djevojke. One su ponos svih nas koji ih znamo, posebno svojih roditelja Jelene i Duška - rekao je Zoran, te se nadovezao na to da djevojke nikada nisu imale nikakve specijalne želje i da je skromnost njihova vrlina, koju nisu naslijedile od majke:

- Bogami, Jelena nije neko ko je skroman. Mislim da to nije njen uticaj, ali negdje mislim da su one same izgradile svoj sistem vrijednosti u životu. Svakako su dobile vaspitanje i od mame i tate, kao i najbliže porodice koje ipak nema veze sa nekim vrijednostima u šou-biznisu.

Prisjetimo se prijateljstva Jelene i Zorana:

Ipak, i pored njegovog pojavljivanja na bitnom slavlju Karleušinih naslednica, njihov odnos je vrlo brzo krenuo nizbrdo. Niko u tom trenutku nije mogao ni da nasluti da će upravo to pojavljivanje u javnosti biti jedno od njihovih poslednjih zajedničkih i da se iza kulisa sprema pravi zemljotres.

Pogledajte kako su slavili Zoranove rođendane:

"Mnogi imaju sličnosti sa gmizavcima"

Nakon što su društvene mreže preplavile spekulacije i nagađanja o razlozima razlaza, Jelena Karleuša je odlučila da prekine ćutanje i u televizijskom gostovanju otvoreno progovori o prekidu saradnje. Iako je izjavila da o konkretnim detaljima želi da ostane suzdržana, njene indirektne (i vrlo direktne) riječi privukle su ogromnu pažnju javnosti. Pjevačica je prekid saradnje opisala kao neminovnost i proces koji je morao da se dogodi.

Ovaj nagli prekid označio je kraj jedne od najdužih i najuspješnijih estradnih saradnji na našim prostorima. Dok fanovi i dalje analiziraju svaku izgovorenu riječ i objavu na društvenim mrežama, jasno je da je Jelena okrenula potpuno novi list u svojoj karijeri, sa novim timom i bez ljudi koji su godinama činili njen najuži krug.