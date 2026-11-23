Zbog skandala uživo u programu BBC je uputio javno izvinjenje.

Izvor: pritnscreen/youtube/ BBC Strictly Come Dancing

Poznati britanski plesni šou "Strictly Come Dancing" našao se u centru nesvakidašnjeg skandala pošto su se tokom subotnjeg prenosa uživo iznenada čuli zvuci koji podsećaju na stenjanje tokom odnosa, prenosi BBC.

Neprijatni trenutak vidno je zbunio članicu žirija, zbog čega se britanski javni servis naknadno izvinio publici. U čitav slučaj uključila se i policija, koja je oduzela jedan mobilni telefon i sprovodi istragu kako bi utvrdila da li ima elemenata krivičnog djela.

Who would have done this! Sex noise at strictly come dancing https://t.co/CXEvzlCf5r — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo)November 21, 2026

Poznati šaljivdžija povezuje se sa incidentom

Pažnju je ubrzo privukao Danijel Džarvis, poznat po snimanju skrivenih kamera i ometanju javnih događaja. Na društvenim mrežama je objavio video povezan sa incidentom, a na snimku se čini da upućuje telefonski poziv neposredno prije nego što su se u dvorani začuli sporni zvuci.

Džarvis je nagovijestio da mu je meta bio član žirija Kreg Revel Horvud, kojem je, prema sopstvenim tvrdnjama, želio da se osveti zbog njegovog ponašanja prema takmičarima.

Ovo nije prvi put da se Džarvis povezuje sa sličnom podvalom. Godine 2023. tvrdio je da stoji iza puštanja se**ualnih zvukova tokom BBC-jeve fudbalske emisije "Match of the Day".

Incident se dogodio u poznatoj dvorani Tower Ballroom u Blekpulu, gdje je održano specijalno izdanje emisije.

Dok je članica žirija Motsi Mabuse komentarisala jedan od nastupa, iz pravca publike začuli su se zvuci nalik se**ualnim uzdasima. Mabuse je nakratko zastala, a zatim se našalila: "Nisam to ja!".

Emisija je nastavljena, ali se voditeljka Ema Vilis prije završetka prenosa obratila gledaocima i izvinila zbog neočekivanog prekida.

"Pre nego što pogledamo tabelu sa ocjenama žirija, željeli bismo da se izvinimo ako ste ranije tokom večerašnje emisije čuli bilo kakve smetnje u zvuku, kao i ako je to nekoga uvrijedilo", rekla je Vilis.

Policija zaplijenila mobilni telefon

BBC je potvrdio da istražuje okolnosti incidenta i izvinio se svima koje su ti zvuci mogli da uznemire. Najavljeno je i da će sporni dio biti uklonjen ili montiran u snimku emisije dostupnom na striming platformi BBC iPlayer.

U međuvremenu se oglasila policija u Lankaširu, potvrdivši da je primila zvaničnu prijavu i zaplijenila mobilni telefon.

"Upoznati smo sa incidentom koji se dogodio tokom snimanja emisije 'Strictly Come Dancing' u Blekpulu. Kontaktirali smo organizatore događaja i primili prijavu. Mobilni telefon je zaplijenjen, a sada istražujemo okolnosti kako bismo utvrdili da li je počinjeno krivično djelo", poručili su iz policije. Za sad nije potvrđeno da li će protiv nekoga biti preduzete dalje mjere.