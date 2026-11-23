Policija u Smederevu uhapsila je 29-godišnjaka zbog sumnje da je silovao ženu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Shutterstock/Krestofell

Policija je u Smederevu uhapsila muškarca (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje.

Kako se saznaje, sumnja se da je on juče rano ujutru presreo ženu (37) koja je krenula na posao i napstvovao je.

"Napadač je presreo ženu i uz pretnju silom ju je odveo u jednu napuštenu kuću gdje ju je tukao i silovao", kaže izvor i dodaje da su nesrećnoj ženi u bolnici konstatovane povrede.

"Odmah po prijavi nemilog događaja policija je pokrenula potragu za počiniocem i on je posle kraće potrage uhapšen istog dana", kaže izvor.