Zoran Birtašević godinama je bio desna ruka Jelene Karleuše, a sada su se njihovo prijateljstvo ali i saradnja završili.

Izvor: Instagram/ZoranBirtasevic

U javnosti i dalje ne prestaje da se priča o prekidu saradnje između Jelene Karleuše i njenog dugogodišnjeg saradnika Zorana Birtaševića.

Izvor: Instagram/ZoranBirtasevic

Koliko su stvari loše bilo je jasno kada se pjevačica nije pojavila ni na sahrani Zoranovog oca. Na mrežama su potom počele da kruže teorije i optužbe, nakon čega se Birtašević oglasio na mrežama i potvrdio da je sve istina, iako je potom obrisao status.

Izvor: X printscreen / Zoran Birtašević

"Nažalost, skoro sve gadosti napisane su tačne i gore od toga. Trudim se da na miru i dostojanstveno odbolujem veliki gubitak oca, što mi je jedino sada važno, ali ujedno izgleda i nemoguće", napisao je na Iksu Birtašević.

Izvor: Instagram

Jelena Karleuša se, nakon njegove objave, oglasila i poručila:

"Mnogo bolesnih gluposti je napisano o meni, mom poslovnom i privatnom životu na X-u. U poslednjih nekoliko dana pogotovo. Moje fanove treba da interesuje samo moja karijera i ono što im kao umjetnik pružam, a čini mi se da je to baš dosta.

Sve drugo, što se tiče mojih poslovnih odluka, sa kim sarađujem, sa kim ne i zašto, nije nešto što treba javnost da opterećuje. Ako budem imala potrebu da podelim neke detalje o tome, to će biti kulturno i dostojanstveno.

Sebe smatram izuzetno dobrim čovjekom koji ljudima čini samo dobro, pored mene rastu i postaju uspješni. Svako ko više ne sarađuje sa mnom, za to postoji moj ozbiljan poslovni razlog... Nikakvih 'uzimanja, otimanja' i ostalih gluposti nije bilo", poručila je pjevačica.

Vidi opis Ko je Zoran Birtašević kog je otpustila Karleuša? Završio težak fakutet, a evo šta je sve radio za pjevačicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Jelena se potom osvrnula i na ljude sa kojima više ne sarađuje, naglašavajući da, za takve odluke postoje konkretni poslovni razlozi.

"Svako ko više ne sarađuje sa mnom, za to postoji moj ozbiljan POSLOVNI razlog, ne treba nasijedati na izlive ludila nekakvih umobolnika iz rijalitija koji sa mojim životom nemaju dodirne tačke sem opsesije. Takođe, ljudi koji gube imaju i pravo da se ljute. Kada je riječ o mom privatnom životu, takođe moram da naglasim da riječ PRIVATNO znači da ne treba javnost time da se bavi, sem ako ja ne odlučim da iznesem neke činjenice. Samo ja i mogu da ih znam, zar ne? Nikakvih 'uzimanja, otimanja' i ostalih gluposti nije bilo jer ljudi nisu stvari da se otimaju i šta još nisam pročitala. Iskreno, nasmijalo me je! Uživajte u vašim lijepim životima, u mojim pjesmama, biće ih uskoro još mnogo i želim vam divan dan! Poljupci iz Milana", napisala je Jelena Karleuša u objavi.

Mnogo bolesnih gluposti je napisano o meni, mom poslovnom i privatnom životu na X-u. U poslednjih nekoliko dana pogotovo. Moje fanove treba da interesuje samo moja karijera i ono što im kao umetnik pružam a čini mi se da je to baš dosta. Sve drugo, što se tiče mojih poslovnih…pic.twitter.com/qhWCF7yJIK — Jelena Karleuša (@karlinbich)September 28, 2026

Šta je ono što se pričalo?

Jedan od glavnih tračeva koji je kružio mrežama bio je taj da je JK "ukrala" partnera Birtaševiću, te da je upravo to mladi manekenk sa kojim je viđaju u poslednje vrijeme.

Međutim, kako tvrde izvori bliski pjevačici, od romanse nema ništa, a mladić je zapravo bio blizak prijatelj Zorana i Jelene, te se duže vreme može vidjeti u njihvom društvu.

Pogledajte kako izgleda manekenk:

Vidi opis Ko je Zoran Birtašević kog je otpustila Karleuša? Završio težak fakutet, a evo šta je sve radio za pjevačicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

Maneken je u poslednje vrijeme čeka i na aerodromu, baš kao što je to nekad radio Birtašević i polako postaje njena desna ruka.

Ko je Zoran Birtašević?

Iako ga mnogi pamte kao ključnu figuru u Karleušinoj karijeri, interesantno je da je Birtašević zapravo po obrazovanju diplomirani farmaceut Beogradskog univerziteta. Ipak, nikada se nije bavio strukom, a svoju kreativu usmjerio je na estradu.

Izvor: Instagram/ZoranBirtasevic

Upoznali su se u periodu između 2008. i 2010. godine preko zajedničkih krugova u medijskoj i modnoj industriji.

Zoran Birtašević je u to vrijeme gradio karijeru kao fotograf, grafički dizajner i stručnjak za vizuelne komunikacije. Jelena Karleuša je tražila nekog ko do tančina razumije moderne medije i zapadne standarde estetike, što u tom trenutku lokalna scena u Srbiji nije pružala.

Zoran joj je prišao i ponudio ideje, ne kao klasičan menadžer, već kao neko ko želi da vodi njen vizuelni identitet. Počeli su sa fotografisanjem, stilizovanjem i osmišljavanjem omota i spotova, a rad na albumu "Diva" iz 2012. bio je jedna od ključnih prekretnica.

Pogledajte neke njeihove zajedničke objave:

Zoran se vrlo brzo zbližio sa celom njenom porodicom. Postao je izuzetno blizak sa Jeleninom pokojnom majkom Divnom Karleušom, a u više navrata je istican podatak da je bio uz Jelenu na porođajima i da njene ćerke Atinu i Niku zna "od njihovog četvrtog i petog minuta života".

Bio uz nju u najtežim trenucima i tokom skandala

Iz uloge vizuelnog direktora i fotografa prirodno je izrasla i uloga PR-a i glavnog menadžera. Jelena je shvatila da joj je potreban neko ko potpuno razumije njenu psihologiju i stil rada, pa je Birtašević postepeno preuzeo ugovaranje nastupa, organizaciju i krizni PR.

Izvor: Instagram/zoranbirtasevic/printscreen

Inače, zbog rada u sjenci, fanovi su ga ponekad neopravdano optuživali za poslovne odluke ili odlaganje muzičkih izdanja, dok je on ostajao Karleušin najvjerniji saradnik.

Ujedno joj je bio i oslonac u najtežim trenucima, prije svega kada je preminula Divna, a potom i toko skandala sa Vranješom, i tokom kraha braka sa Duškom Tošićem, ali i svih skandala koji su uslijedili.

Bio joj ko brat, a sad?

Karleuša je često isticala u prošlosti da ga doživljava kao rođenog brata:

"Malo ko od nas ima tu sreću da upozna prijatelja za čitav život, prijatelja koji se žrtvuje i bori za nas kao otac, brat… Prijatelja u dobru, a najviše u zlu. Imala sam tu sreću, upoznala sam čovjeka koji mi je postao najveći oslonac, podrška, saborac i brat", govorila je pjevačica, a šta se u međuvremenu dogodilo između JK i Zorana Birtaševića, za sada, ostaje samo da nagađamo.