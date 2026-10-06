Nakon svih izjava Jelene Karleuše o prekinutoj saradnji sa Zoranom Birtaševićem, on je bez ijedne riječi potvrdio da je njihovom odnosu došao kraj.

Izvor: Instagram/ZoranBirtasevic

Jelena Karleuša prekinula je prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa kumom Zoranom Birtaševićem.

Da je njihov odnos završen, potvrdila je i sama Karleuša tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink kod Gordane Uzelac.

Nedugo nakon njene izjave, Zoran je sa društvenih mreža uklonio zajedničke fotografije sa Jelenom, čime je dodatno podgrijao priču o definitivnom prekidu odnosa koji je godinama važio za jedan od najčvršćih na estradi.

Njih dvoje su godinama bili gotovo nerazdvojni, a Birtašević je bio uz Karleušu kako poslovno, tako i privatno, zbog čega je vijest o njihovom razlazu izazvala veliku pažnju javnosti.

Vidi opis Zoran Birtašević precrtao Karleušu za sva vremena: Konačno povukao potez, sad je sve jasno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 7 / 7

"Mnogi ljudi imaju sličnosti sa gmizavcima"

Početkom jeseni na društvenim mrežama i platformama počele su da kruže glasine o ozbiljnoj krizi i prekidu kontakta između njih dvoje. Jelena se oglasila na društvenoj mreži Iks, uz zagonetnu poruku o "periodu velikog čišćenja od krpelja, pijavica, zmija, hijena i lešinara".

U jeku najveće medijske prašine, dok je boravila u Milanu, Karleuša je na pomenutoj mreži navela da je "mnogobrojnih bolesnih gluposti napisano" i da nikakvih otimanja nije bilo, uz poruku: "Uživajte u vašim lijepim životima, u mojim pjesmama..."

"Jesam, prekinula sam saradnju i ne znam zašto ljudima to moje karmičko čišćenje smeta. Mnogi ljudi imaju sličnosti sa gmizavcima i tako dalje, moje čišćenje od pogrešnih ljudi počelo je već godinama unazad. Došla sam u situaciju da zbog mojih stavova ostanem bez mnogih saradnika i prijatelja, mada to nisu prijatelji", poručila je Jelena Karleuša.

Ipak, nije željela jasno da otkrije zbog čega je prekinula saradnju sa Birtaševićem.



