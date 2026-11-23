Skupština grada Beograda odbila je sve predloge opozicije, uključujući razrješenje Šapića i dopune dnevnog reda, što izaziva brojne reakcije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Skupština grada Beograda utvrđivala je danas dnevni red sednice oko sat i po, a odbijeni su svi predlozi opozicije za dopunu.

Odbijeni su predlozi odborničke grupe Kreni-Promijeni da se razmatra razrješenje vršioca dužnosti upravnika pozorišta Atelje 212 Ljubiše Ristića, kao i tačka o izvještajima o imovini javnih preduzeća u Alta banci, prenosi RTS pisanje FoNeta.

Većina je odbila i predlog Zeleno-lijevog fronta (ZLF) da se dnevni red dopuni poništenjem zaključaka gradonačelnika Aleksandra Šapića kojima se poništavaju svi javni pozivi za poljoprivredne subvencije Grada Beograda za 2026. godinu.

Odbijen je i predlog šefice odborničke grupe ZLF Natalije Stoimenović da se raspravlja o obezbjeđivanju sredstava za poslovanje Apoteke Beograd.

"Apoteka Beograd je još jedna od stvari koja pokazuje kako trenutna gradska vlast sistemski izbjegava da riješi neke probleme", istakla je Natalija Stoimenović i dodala da su apotekari tek nedavno dobili 16 zaostalih plata, što im ne garantuje da će na kraju mjeseca ponovo dobiti platu.

Odbijen je i predlog za razrješenje vršioca dužnosti sekretara za gradski prevoz Slavena Andrića.

Odbornik Ekološkog ustanka Aleksandar Stevanović tražio je da se donese odluka o načinu naplate duga "Beograda na vodi" prema Gradu Beogradu, ali je i taj predlog odbijen.

Kako je rekao, prihod "Beograda na vodi" u 2025. bio je 53 milijarde dinara, a dug prema Gradu 19,39 milijardi dinara.

Grupa opozicionih odbornika, koju čine Ekološki ustanak, Demokratska stranka, Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije, tražila je ukidanje preduzeća Beogradski park, ali je i to odbijeno.

Ta odbornička grupa tražila je i da se usvoji odluka o razradi kriterijuma za ocjenu mjera koje se odnose na medije koji se prijavljuju za sufinansiranje medijskih sadržaja, ali je i taj predlog odbijen.

Kako je navedeno, pet miliona dinara dobio je Informer za projekat "S kulturom od malih nogu", a u 2024, 2025. i 2026. taj medij je dobijao po deset miliona dinara, iako krši Kodeks novinara Srbije.