Poslovođa Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, Zoran Zdravković, saslušan je danas kao svjedok u nastavku suđenja za ubistvo Danke Ilić, gde je ispričao kako su se optuženi ponašali na dan nestanka djevojčice.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/prinstcereen

"Znam da je nestala djevojčica, neki čovjek nas je zaustavio u Banjskom Polju i pitao jesmo li je vidjeli, daj Bože da je nađu", rekao je, prema riječima svjedoka, Dejan Dragijević svom poslovođi Zoranu Zdravkoviću 26. marta 2024. godine, na dan nestanka Danke Ilić.

Kako je danas pred Višim sudom u Negotinu ispričao Zdravković, Dragijević mu je to rekao tokom razgovora, nakon čega je nastavio da priča o drugim stvarima, a njegovo ponašanje nije mu bilo sumnjivo.

Zdravković, koji je bio poslovođa Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, danas je saslušan kao svjedok u nastavku suđenja za ubistvo dvogodišnje djevojčice. On je pred sudskim vijećem govorio o tome kako su se dvojica njegovih radnika ponašala na dan nestanka, ali i narednih dana, kao i o njihovim razgovorima sa kolegama nakon što su pozvani u policiju.

"Ja sam to prenio Dejanu i pozvao još nekoliko kolega, između ostalog i Srđana. On mi je rekao da je kod Malazije jer je birao neki crijep, ja sam mu prenio šta je rekao direktor, on je rekao: 'Okej, idem', ništa čudno nisam primijetio", ispričao je Zdravković.

Govoreći o razgovoru sa Dragijevićem, svjedok je ponovio da mu je on pomenuo kako je već čuo za nestanak djevojčice, jer ih je neko zaustavio u Banjskom Polju i pitao da li su je vidjeli.

Zdravković je istakao da je obojicu vidio i narednog dana, 27. marta, ali da ni tada nije primijetio ništa neobično. Sa Dejanom je kasnije ponovo razgovarao o nestaloj djevojčici.

"Sa Dejanom sam posle se vidio i komentarisali smo da još nisu našli ono dijete, Dejan je rekao: 'Daj Bože da se dijete pronađe' i djelovao mi je skroz normalno", naveo je svjedok.

Dodao je da je Dragijevića vidio i 1. aprila, kada su ponovo zajedno išli na posao, ali da ni tokom jutarnjih radnih sastanaka nije primijetio ništa neobično.

"Svi se u firmi pitamo kako niko od nas nije primijetio", rekao je Zdravković.

Svjedok je govorio i o razgovorima koje su zaposleni vodili sa Dragijevićem i Jankovićem nakon što su njih dvojica davali izjave u policiji.

Kako je objasnio, okrivljeni su kolegama pričali da su bili u policiji, kao i da su im oduzeta privatna vozila. Zaposleni su ih, između ostalog, pitali šta su radili u ulici u kojoj je nestala djevojčica, s obzirom na to da su tog dana bili angažovani u Ozrenskoj ulici.

Dejan i Srđan su komentarisali da su davali izjavu u policiju i da su im oduzela privatna vozila. Mi smo ih pitali šta su tamo radili u toj ulici kad su bili angažovani u Ozrenskoj, oni su rekli da su tamo obavili malu nuždu i da više ništa ne znaju - ispričao je Zdravković.

O svojim radnicima imao je, kako je naveo, samo riječi hvale, ističući da nikada nije čuo da se neko iz sela žalio na njih.

"Njih cijelo selo zna, nikada nisam čuo da je iko imao zamjerke za njih, uvijek su pomagali svima", rekao je svjedok.

Sva službena vozila imala GPS

Zdravković je na kraju govorio i o službenim automobilima "Vodovoda" navodeći da su sva četiri vozila marke "fijat panda", kojima je preduzeće raspolagalo u tom periodu, imala GPS sistem za praćenje.

Ipak, istakao je da ne zna da li je policija kontrolisala podatke sa svih vozila, jer on nije imao pristup tom sistemu.

"Sva vozila fiat panda vodovoda, a imali smo u to vrijeme 4, su imala GPS sistem za praćenje, ne znam da li su sva kontrolisana od strane PU Bor, jer nemam ja taj pristup, to ima tehnički direktor", naveo je Zdravković.

Podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo Danke Ilić u saizvršilaštvu. Prema navodima optužnice, oni su 26. marta 2024. godine službenim automobilom "Vodovoda" udarili djevojčicu u Banjskom Polju, nakon čega ju je Dragijević, kako se sumnja, usmrtio, dok mu je Janković pomagao. Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno.

Obojica okrivljenih negirala su krivicu prilikom iznošenja odbrane. Dragijević je tvrdio da nisu udarili Danku, da je on nije ubio niti premjestio njeno tijelo, navodeći da je ranije priznanje dao pod policijskom torturom. Janković je takođe negirao da je učestvovao u zločinu, tvrdeći da djevojčicu nije ni vidio i da je njegovo priznanje iznuđeno.