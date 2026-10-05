Jelena Karleuša bila je gost u novom Jutarnjem programu kod Gordane Uzelac, gdje je prvi put javno govorila o prekidu saradnje sa Zoranom Birtaševićem.

Izvor: Pink printscreen

Nova voditeljka Jutarnjeg programa na Pinku, Gordana Uzelac, ugostila je juče Jelenu Karleušu, koja se pojavila u studiju u bijeloj haljini sa golim ramenom.

Karleuša se vrlo brzo otvorila voditeljki, pa se prisjetila i nekih zanimljivosti iz prošlosti.

Vidi opis Karleuša o prekidu saradnje sa Zoranom, žestoko udarila: "Mnogi imaju sličnost sa gmizavcima, to nisu prijatelji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 7 / 7

" Rekla si mi malo prije da si diolomski rad na fakultetu radila sa mnom, baš mi je žao što nisi ponijela " rekla je Karleuša Gordani Uzelac.

"Da li si dala dobar primjer?" pitala je Goca.

"Najbolji primjer sam dala kako je biti žena, majka.. Ja sam toliko puta pala, evo to je primjer za sve mlade koji trenutno ulaze u ovaj posao" dodala je Jelena.

O prekidu saradnje sa Zoranom

Karleuša je po prvi put stavila tačku na nagađanja o njenom odnosu sa nekadašnjim menadžerom i prijateljem Zoranom Birtaševićem.

"Jesam, prekinula sam saradnju, i ne znam zašto ljudima to moje karmičko čišćenje smeta. Mnogi ljudi imaju sličnosti sa gmizavcima i tako dalje, moje čišćenje od ljudi od pogrešnih ljudi je počelo već godinama unazad. Došla sam u situaciju da zbog mojih stavova ostanem bez mnogih saradnika i prijatelja, mada to nisu prijatelji."

Prisetimo se njihove saradnje:

"Nisam dužna da objašnjavam fanovima"

Ipak, ne želi jasno da otkrije zbog čega je prekinila saradnju sa Birtaševićem.

" Nisam ja to nikad izjavila, sve što je vezano za moj poslovni i privatni momenat, ja nisam dužna da objašnjavam fanovima."

Ipak, ono što se danima piše na mrežama, Jelena je demantovala.

"Piše se puno neistina i laži, ogroman protok surove energije, pozitivne i negativne."

"Kreće saradnju sa novim ljudima"

"Ostaću pri tome da krećem sa novim timom producentata. Možda ce zvučati surovo, ali svi su oni ljudi koje ja angažujem i koji su zamjenjivi."

Kako je navela, mnogi su pomislili da su "veći" od nje, zbog čega su odmah odstranjeni.

"Saradnici koji pomisle da su oni ja, da sam ja zapravo tu zbog njih. Ja sam ta koja prodaje priču, koja prodaje magiju, ako ja kažem više NE, onda je više NE!"

Ozbiljni lomovi

" Zbog ozbiljnih tehničkih stvari. Ja nikada ne siječem i ne prekidam zbog gluposti, samo zbog ozbiljnih problema. Neko sam ko je jako lojalan i vjeran saradnicima, i mnogo praštam, ali kada ja presiječem na taj način, ljudi moraju da znaju da je došlo do velikih lomova " rekla je Jelena.

Na kraju je demantovala sve ono što se nedeljama uanzad piše na mrežama.

"Ako pričamo konkretno Zoranu, opet ću ostati nedorečena, ali sve ono što čitate nedeljama unazad su brutalne laži."

(Pink / MONDO)