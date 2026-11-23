Nakon peticije koju je potpisalo 20.000 ljudi, oglasio se i gradonačelnik Splita sa konačnom odlukom.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Povodom peticije kojom se traži otkazivanje novogodišnjeg koncerta mladog pjevača Jakova Jozinovića u Splitu, zvanično se oglasio i gradonačelnik Tomislav Šuta. On je jasno poručio da gradska uprava ostaje pri ranije dogovorenom prazničnom programu, te da će Jozinović održati nastup 31. decembra po prvobitnom planu.

"Svi koje smo predstavili će nastupiti i mislim da je to konačna odluka. Nema više nikakvih peticija. Grad je donio odluku koja će biti sprovedena", bio je izričit Šuta.

Izvor: TikTok printscreen / Jakov Jozinović

Iako je naveo da razumije potrebu građana da izraze svoje mišljenje i nezadovoljstvo, gradonačelnik se osvrnuo i na način na koji se pojedine građanske inicijative formiraju i vode.

"Sve smo predstavili, danas je javno dostupno sve, svi tačni detalji i sve što će se dešavati po gradu, a to uključuje i koncert samog Jakova Jozinovića", dodao je gradonačelnik.

Na novinarsko pitanje da li bi promijenio stav ukoliko peticija prikupi 20.000 potpisa – što je bio slučaj kada se odlučivalo o nastupu Dina Merlina, Šuta je ostao nepokolebljiv:

"Sve sam već rekao. Program će se realizovati kako je i zamišljen".

Izvor: MONDO

Zašto je pokrenuta peticija?

Inicijativa pod nazivom "Split pamti! – Otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića nakon pjevanja u logoru SPENS i Nišu" pokrenuta je na internet platformi Peticije.hr. Pokretači su od gradskih vlasti zatražili da obustave koncert i onemoguće finansiranje nastupa javnim novcem.

Kao glavni razlog nezadovoljstva navedeni su pjevačevi prethodni nastupi u Srbiji. Organizatori peticije tvrde da je njegov koncert u novosadskoj dvorani SPENS povrijedio osjećanja nekadašnjih logoraša, uz tvrdnje da su u toj dvorani 1991. godine bili zatočeni hrvatski branitelji i civili (što je u javnosti osporeno).

Vidi opis Oglasio se gradonačelnik Splita zbog zabrane Jakova Jozinovića: 20.000 ljudi potpisalo peticiju, on presjekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Kao dodatna zamjerka istaknuto je i to što je Jozinović pjevao u Nišu tri dana uoči obilježavanja godišnjice pada Vukovara 18. novembra. Inicijativa je u trenutku izvještavanja brojala 4.790 potpisa, dok je zadati cilj bio 5.000.