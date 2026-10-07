"Sve su to ljudi koji su zamjenljivi": Karleuša oplela po Zoranu Birtaševiću, a evo kako je nekad pričala o njemu

Pjevačica Jelena Karleuša se tokom gostovanja u emisiji Gordane Uzelac na Pinku dotakla i bivšeg saradnika Zorana Birtaševića

Izvor: Pink printscreen

Jelena Karleuša prvi put je javno progovorila o prekidu saradnje sa dugogodišnjim prijateljem i saradnikom Zoranom Birtaševićem, sa kojim je više od dvije decenije bila nerazdvojna.

Pjevačica je u jutarnjem programu na TV Pink, kod voditeljke Gordane Uzelac, govorila o promjenama koje je napravila u svom poslovnom okruženju, a njene riječi ponovo su pokrenule priču o odnosu sa čovjekom kojeg je godinama opisivala kao jednog od svojih najbližih ljudi.

Karleuša je, odgovarajući na pitanje o svojim ranijim izjavama da se "čisti od "krpelja, pijavica, zmija, hijena i lešinara", potvrdila da je prekinula saradnju sa pojedinim ljudima, ali nije željela direktno da kaže zbog čega je došlo do prekida saradnje sa njenim producentom Zoranom Birtaševićem.

"Da li si prekinula saradnju sa producentom?", pitala je Gordana Uzelac.

"Jesam, prekinula sam saradnju i ne znam zašto ljudima to moje karmičko čišćenje smeta", rekla je Karleuša.

"Čišćenje od svih krpelja, pijavica, zmija, hijena, lešinara", pitala je voditeljka, citirajući njen post sa društvenih mreža.

Izvor: Pink printscreen

"Tako je, upravo, sve iz životinjskih primjera. Mnogi ljudi imaju sličnosti sa gmizavcima i tako dalje, moje čišćenje od pogrešnih ljudi počelo je već godinama unazad sa novim saradnicima koji su radili nove pjesme. Došla sam u situaciju zbog moje želje da govorim istinu, ma koliko bila bolna, došla sam u situaciju da ostanem bez pravih prijatelja, ali to nisu bili pravi prijatelji, oni mene ne zaslužuju", rekla je Karleuša.

"Šta je razlog čišćenja od tog tvog producenta, pročitala sam da te dio tima potkradao. Da li je to tačno?", pitala je Uzelac.

"Nisam ja to nikada rekla. Sve što je vezano za moj poslovni i privatni momenat, ja nisam dužna da objašnjavam fanovima, ni javnosti. Dala sam kratko saopštenje gdje sam rekla da publiku treba da interesuje moja muzika i sve ono što ja dajem, a dajem mnogo. A kada je riječ o mojim poslovnim odlukama, to fanove i javnost ne treba da interesuje. Piše se puno neistina i laži, ogroman protok surove energije, i pozitivne i negativne, ali ja nisam neko ko će nekoga da hvali, pa da kudi. Samo ću reći da krećem sa novim timom saradnika kako u muzičkom smislu, tako i u producentskom. Možda će zvučati surovo, ali svi su oni ljudi koje ja angažujem i koji su zamjenljivi", istakla je pjevačica.

Je li neko pokušao da bude veći od Jelene Karleuše u nekom trenutku? - pitala je voditeljka.

"Naravno, svi u jednom momentu, pa čak i partneri i saradnici. Saradnici koji pomisle da su oni ja, da sam ja zapravo tu zbog njih. Ali mora da se zna da Jelena Karleuša prima udarce, snosi rizik, prodaje priču, ima magiju, a moji saradnici su moj izbor i moja odluka. Nema potrebe više da objašnjavam. Kao što javnost ne zna kako nastaje pjesma i spot, tako ne mora da zna ni šta se dešava sa tehničkim stvarima", rekla je ona.

Vidi opis "Sve su to ljudi koji su zamjenljivi": Karleuša oplela po Zoranu Birtaševiću, a evo kako je nekad pričala o njemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Voditeljku je interesovalo da li je do prekida saradnje došlo zbog tehničkih stvari.

"Da, zbog ozbiljnih tehničkih stvari. Nikada ne prekidam i ne siječem bez ozbiljnog razloga, ljudskog, ličnog, koji je mene jako puno zaboleo. Daću primer, Atelje Trag i ja smo sarađivali 20 godina i okrenuli su mi leđa, napravili su loš potez. Ja sam odana i lojalna, kada imam jednog frizera koji je uz mene 30 godina. Mnogo praštam, tako da, kada presiječem, ljudi moraju da znaju da je došlo do ozbiljnih lomova"



On je bio i producent - prekinula ju je Gorana Uzelac.

"Ako pričamo konkretno o Zoranu, opet ću ostati nedorečena i reći da je to moja poslovna odluka. Sve što čitate je brutalna izmišljotina ljudi koji imaju loše namere. Ali ja sam na to navikla. Oni se bave mojim životom 24 sata sedam dana u nedelji. Ovo je teret koji ja nosim vrlo svjesno, pa se čak i zahvalim svima, jer oni koji me ne vole troše više vremena na mene, nego oni koji me vole, ali sve to pravi hajp."

Zoran Birtašević je bio uz nju 25 godina

Njene riječi posebno su privukle pažnju zbog toga što je Zoran Birtašević više od 25 godina bio jedan od najvažnijih ljudi u njenom profesionalnom životu. Njih dvoje godinama su zajedno radili na velikim projektima, a Birtašević je bio njen menadžer, kao i idejni tvorac i jedan od ključnih ljudi iza njenih projekata.

Karleuša je ranije u više navrata govorila o Birtaševiću sa velikim poštovanjem i otvoreno isticala da njihov odnos odavno prevazilazi poslovnu saradnju.

U jednom podkastu svojevremeno je opisala koliko značajnu ulogu ima u njenom životu i karijeri.

"Moram da se zahvalim Zoranu, koji je moj producent, reditelj, režiser, scenarista, stilista, dadilja i sve ostalo. I psihijatar, i telohranitelj, i muž, i brat, i drug, i sve to“, rekla je tada Karleuša.

Izvor: Instagram/ZoranBirtasevic

Karleuša je u ranijim intervjuima još otvorenije govorila o njihovom odnosu, naglašavajući da ga ne doživljava samo kao saradnika, već kao člana porodice.

"Malo ko od nas ima tu sreću da upozna prijatelja za čitav život, prijatelja koji se žrtvuje i bori za nas kao otac, brat… Prijatelja u dobru, a najviše u zlu. Imala sam tu sreću, upoznala sam čovjeka koji mi je postao najveći oslonac, podrška, saborac i brat“, govorila je pjevačica.

(Nova,MONDO)