Kristina nije mogla da obuzda suze zbog poruke koju je dobila: Sve javno objavila dok prolazi kroz agoniju

Usred čitave životne drame, Kristina Spalević je pokazala poruku koju je dobila putem Instagrama, a koja ju je emotivno slomila.

Izvor: Instagram printscreen kristina_spalevic

Kristina Spalević poslednjih nedelja prolazi kroz pravi pakao, a bivšeg partnera Kristijana Golubovića, prijavila je policiji zbog privatnih snimaka za koje ona tvrdi da je on objavio javno.

Usred čitave životne drame, pokazala je poruku koju je dobila putem Instagrama, a koja ju je emotivno slomila.

Preduzela novi korak i napravila kanal "Progovori"

Kristina je kanal napravila u cilju da žene svojim iskustvima pomažu jedne drugima u borbi protiv nasilnika, kao i da drugim ženama ukažu na modele ponašanje koje partneri imaju prije nego što nasilje počnu da primenjuju.

Sada je podijelila iskustvo jedne pratiteljke na koje nije ostala imuna.

Izvor: Instagram printscreen / kristina_spalevic

- Moja mama je prijavila mog oca nakon 38 godina braka maltretiranja i udaranja. Ona je na sigurnom kod mene, a on je priveden - navela je djevojka.

- Ovo! Suze mi idu. Bravo - napisala je Kristina na Instagram storiju uz poruku koju je podijelila sa pratiocima.

Bivšeg prijavila policiji

Bivša rijaliti učesnica otišla je u policijsku stanicu "29. Novembar" kako bi zvanično prijavila svog bivšeg partnera Kristijana Golubovića. Povod za ovaj radikalan korak jeste neovlašćeno širenje privatnog snimka sa bejbi kamere iz njihovog stanovanja, na kom se vide njih dvoje, tokom intimnog odnosa.

Kristina se izuzetno uznemirena obratila javnosti i otkrila da je odlučila da celu stvar preda u ruke policiji i zahtijeva hapšenje Golubovića.

- Javljam vam se, ljudi, idem u policijsku stanicu '29. Novembar', dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dve i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno - rekla je Kristina.

Ona je naglasila da je sa sobom povela i osobu koja može da posvedoči o širenju kompromitujućeg materijala:

- Prijavila sam neovlašćeno snimanje intimnog odnosa, odvela sam i svedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno.

Pogledajte Kristinine slike ispred policije:

(Telegraf / MONDO)



