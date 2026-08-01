Predsjednik sindikata Miroslav Babović saopštio je da je Odbor direktora u februaru donio odluku o isplati pomoći od 200 eura zaposlenima, koja je trebalo da važi do stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Jedinstveni sindikat radnika Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) organizovaće protest zaposlenih u ponedjeljak, 3. avgusta, u periodu od 11 do 12 časova ispred upravne zgrade kompanije, zbog, kako navode, smanjenja novčane pomoći radnicima.

Predsjednik sindikata Miroslav Babović saopštio je da je Odbor direktora u februaru donio odluku o isplati pomoći od 200 eura zaposlenima, koja je trebalo da važi do stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora, prenosi Dan.

„Odbor direktora je u februaru dodijelili pomoć od 200 eura do primjene novog Kolektivnog ugovora. Poslije samo mjesec dana, na platu za mart, odbor direktora je saopštio da je firma u teškoj finansijskoj situaciji, da ne može da isplati pomoć preko 100 eura. Prošlog mjeseca, odnosno 10. jula od istog odbora direktora smo dobili obećanje da će pomoć biti isplaćena i uz junsku zaradu, ali da mole da pomoć ne ide uz platu, već par dana kasnije, a svakako u toku jula mjeseca. Izvršna direktorica nam je više puta potvrdila da imamo novac već spreman za pomoć od 100 eura svakom radniku“, tvrdi Babović.

On navodi da su 29. jula od predsjednika Odbora direktora Gorana Simovića dobili informaciju da će radnicima biti isplaćeno 50, umjesto ranije najavljenih 100 eura.

„Provjeravajući informacije sa administracijom u Ministarstvu saobraćaja, saopšteno nam je da oni nemaju nikakve veze sa tom odlukom i da je to odluka odbora direktora u koju se oni nisu miješali. To znači da nam je predsjednik Simović saopštio neistine i obmanuo radnike. U petak je isplaćeno po 50 eura radnicima, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo kod radnika, da su neki novac i vratili“, naveo je Babović.

Prema njegovim riječima, predsjednik Odbora direktora pokušao je odgovornost za odluku prebaciti na Ministarstvo saobraćaja, piše Dan.

„Sve je transparentno pokazano radnicima, i svi zajedno odlučili smo se za mirni protest koji je zakazan za ponedjeljak. Postavićemo zajedno nove zahtjeve za pomoć, ograničiti rok istih, kao i rok izrade kolektivnog ugovora i krenuti u borbu za bolje uslove rada i povećanje zarada svakog radnika u ŽPCG“, saopšteno je.