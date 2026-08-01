Karte duplo skuplje za Dinov drugi koncert nakon skandala: Rasprodaju se na ulici, evo i po kojoj cijeni

Nakon problema sa ulaznicama na prvom koncertu, pojavile su se karte u uličnoj preprodaji po mnogo višoj cijeni

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Sinoć je izbio pravi haos ispred stadiona "Koševo" na koncertu Dina Merlina. Mnogi fanovi nisu uspeli da uđu, a neki su pokazivali duplikate ulaznica kao dokaz problema sa prodajom karata.

Regionalna pop zvijezda Dino Merlin večeras će održati drugi po redu koncert na stadionu "Koševo" u Sarajevu, od ukupno zakazana tri koncerta. Nakon haosa koji se sinoć, na prvom konceru desio sa ulaznicama, isplivala je informacija i o cijeni karata za večerašnji spektakl

Naime, pojedini ljudi, tačnije tapkaroši, za drugi koncert Dina Merlina karte prodaju i na ulici. To je potrdvio muškarac koji se našao na Baščaršiji, a koji je držao parče kartona u rukama na kojem je pisalo:

- Karte Dino Merlin 02.08.2026.

Nakon problema sa ulaznicama na prvom koncertu, pojavile su se karte u uličnoj preprodaji po mnogo višoj cijeni 70 KM, odnosno 35 eura. U Merlinovom lokalu u Baščaršiji iste karte su se regularno prodavale za 45 maraka, što je 22,5 eura

Nakon skandala koji se dogodio na koncertu Dina Merlina u Sarajevu, oglasili su se organizatori ovog događaja.

(Blic / MONDO)