Nakon haosa na Merlinovom koncertu oglasio se sin Halida Bešlića: Njegova poruka podigla prašinu

Dino Merlin je održao prvi koncert u Sarajevu, obeležen skandalom i emotivnim trenutkom kada su dronovi formirali lik Halida Bešlića.

Izvor: Printscreen/BHRT

Dino Merlin održao je prvi od tri planirana koncerta u Sarajevu, a osim skandala, nastup je obilježio i jedan emotivan trenutak kada su dronovi na nebu formirali lik Halida Bešlića.

Naime, prvi od tri zakazana koncerta muzičke zvijezde Dina Merlina na sarajevskom stadionu Koševo pretvorio se u nezapamćen skandal nakon što je više hiljada ogorčenih ljudi ostalo ispred kapija, uprkos tome što su imali uredno kupljene ulaznice.

Tokom koncerta se, kako se može vidjeti na snimcima, dogodilo i vrijeđanje Dina Merlina dok je pokušavao da održi govor, ali je jedan posebno emotivan trenutak rasplakao mnoge.

Na nebu su dronovi formirali lik Halida Bešlića, a taj prizor dirnuo je i sina legendarnog pjevača. Dino Bešlić oglasio se na društvenim mrežama i javno zahvalio Dinu Merlinu.

„Hvala mom Dini“, napisao je Dino Bešlić i označio Dina Merlina.

Dogodio se stampedo na koncertu

Jedan od brojnih nezadovoljnih posjetilaca koji je sinoć prisustvovao koncertu Dina Merlina na Koševu ispričao je za Telegraf da su, prema njegovim riječima, mjere bezbjednosti bile loše organizovane.

Kako je naveo, posjetioci su gotovo sat čekali da se otvore kapije, nakon čega je nastao stampedo.

„Što se tiče prvog ulaza, sat vremena smo stajali jer su napravili samo tri prolaza... Kada je skoro nastao stampedo, samo su pustili ljude da prođu“, rekao je on.



