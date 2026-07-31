Mitrović dao otkaze Kristijanu i Kristini, a dovodi Filipa: Car ulazi u Elitu nakon sukoba i pretnji silovanjem

Filip Car je drugi učesnik nove Elite.

Izvor: instagram/filipcarcapo

Filip Car danima se nalazi u žiži interesovanja javnosti zbog javnog sukoba, najpre sa Kristijanom Golubovićem, a potom i sa Kristinom Spalević.

Car je u jednom trenutku i javno podelio snimak njihovog intimnog odnosa, a sve je usledilo nakon što je Kristijan javno pretio Filipu batinama, ali se i smejao na pretnje svog prijatelja da će silovati njegovu bivšu partnerku Aleksandru

Car je sada objavio na svom profilu nove vesti, da ulazi u Elitu 10, te je objavio snimak sa Željkom Mitrovićem.

Podsetimo, prva je ugovor potpisala Anđela Đuričić, a sada je i Filip taj koji će se od septembra naći na imanju.

Filipe primiče se taj dan, hajde da potpišemo ugovor. 10 sati si putovao do Beograda. Neka ti je sa srećom - rekao je Mitrović

- Ovo je posebna Elita za nas pošto je deseta, jubilarna. Filip je bio tu tri sezone i sada je ideja da najbolje i najznačajnije učesnike ili dobar deo njih okupimo. Ovaj ugovor je bio komplikovan, imao je milijardu zahteva. Te nemoj ovu cicu, te može li ova cica... Kad se prebrojimo imao je više devojaka nego što mi sada imamo učesnika. Nije stavio veto ni na jednu iako je pokušavao. Voli neki specijalan sir i tako... Rekao sam mu da je nasilje najstrožije zabranjeno pošto on kad popije izgubi kontrolu. Manje više sve ostalo je okej. Verujem da će biti jedan od značajnih učesnika. Verujem da će biti zanimljiva sezona- rekao je vlasnik televizije za "Pink".

- Elita 10 imaće oko 50 učesnika, plus 5 robota. Ja ću javno, pred kamerama potpisati 10 ugovora sa 10 učesnika, a ostale ćete videti 5. septembra na otvaranju jubilarne, spektakularne i neponovljive Elite 10! Prvi ugovor sam potpisao sa Anđelom Đuričić, a drugi učesnik je Filip Car - napisao je Mitrović koji je, podsećamo, nakon što je izbio skandal sa Golubovićem i Spalević, odlučio da ih oboje otpusti.



