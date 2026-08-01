Na UFC Belgrade, Miloš Janičić je izgubio od Noe Gunjona u prvom rundi, nakon što se povrijedio. Pročitajte sve detalje o ovoj borbi.

Izvor: Printscreen/Arena fight

Miljenik beogradske publike Miloš Janičić dočekan je gromoglasnim aplauzima po ulasku u "Beogradsku arenu" u prvoj borbi glavnog programa "UFC Belgrade", djelovao je motivisano i raspoloženo, ali nažalost nije dugo potrajao u borbi protiv Noe Gunjona iz Francuske.

✅ Noah Gugnon a gagné contre Miloš Janičić par Soumission (Rear Naked Choke) au Round 1.#UFCBelgradepic.twitter.com/31rZqB4bwi — French MMA (@FrenchMma_)August 1, 2026



Janičić je "tapkao" već posle 80 sekundi borbe kada ga je Gunjon držao u parteru, a jasno je da borac iz Podgorice nije mogao da pruži maksimum jer se povrijedio već na samom startu borbe.

Vidi opis Pogledajte šokantan poraz Miloša Janičića: Za 80 sekundi mu ugašen san u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/Arena fight Br. slika: 10 10 / 10

Nije još poznato kako se povredio Janičić, ali je bilo vidljivo da se teško oslanja na desnu nogu. Pretpostavka je da je u pitanju udarac koji je dobio od Gunjona uticao na to da ne može da pruzi maksimum. Najvjerovatnije se radi o povredi zgloba koju je brzo iskoristio Gunjon i došao do svoje prve pobjede u UFC.

Šta smo vidjeli prije ove borbe?

Imali smo više nego zanimljiv preliminarni program u kojima smo vidjeli pobjede Musajeva protiv Klajna, Oliveire protiv Eliota, Prepolika protiv Rebeckog, odnosno Bogdana Grada protiv Denisa Buzukje. Što se tiče srpskih boraca, Marina Spasić je izgubila od Stefani Lućijano, a Jovan Leka i Borislav Nikolić su ostvarili ubjedljive pobjede.