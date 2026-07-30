Novi korak Kristine u borbi protiv Kristijana i njemu sličnih: Osnovala zajednicu žena i poslala bitnu poruku

Kristina Spalević odlučila je da pomogne i drugim ženama koje prolaze kroz sličnu situaciju kao ona

Izvor: MONDO

Kristina Spalević nastavila je svoju borbu nakon što je bivšeg partnera Kristijana Golubovića prijavila za porodično nasilje. Podsetimo, Golubović je na lajvovima na TikToku izneo niz optužbi na račun bivše, te uputio i ozbiljne pretnje.

Takođe, Kristina tvrdi da je upravo on pustio u javnost njihov intimni snimak sa bebi kamere koji se sada deli po društvenim mrežama.Gallery

Nakon što je je sada preduzela novi korak i napravila kanal "Progovori" na Instagramu.

Kristina Spalević je kanal napravila u cilju da žene svojim iskustvima pomažu jedne drugima u borbi protiv nasilnika, kao i da drugim ženama ukažu na modele ponašanje koje partneri imaju pre nego što nasilje počnu da primenjuju.

Izvor: Ig kristina_spalevic

- Dobrodošle SVE žene. I one koje ste preživele bilo koji vid nasilja, nepravde, institucija. One koje ste žrtve roditelja i one koje niste bile ništa od ovoga, a želite nešto da naučite, da znate. Da budete oprezne, i da pomognete drugima i da prepoznate znakove - napisala je ona.

Odustala od štrajka glađu

Podsetimo, Kristina je želela da štrajkuje glađu nakon što je Kristijan objavio njihove intimne snimke, a kasnije se oglasila i otkrila zbog čega je odustala od te namere.

- Želim da obavestim javnost da sam, nakon razgovora sa svojim pravnim timom i detaljnog razmatranja svih okolnosti, donela odluku da odustanem od protesta glađu ispred Narodne skupštine - napisala je Kristina.

Potom je dodala:

- Ova odluka nije doneta zato što sam odustala od borbe za pravdu. Naprotiv. Doneta je isključivo zbog pravnog saveta da bi ovakav potez mogao biti iskorišćen protiv mene u postupcima koji se odnose na Centar za socijalni rad. U ovom trenutku ja sam jedini staratelj svoje dece i moja najveća odgovornost jeste da zaštitim njihovu sigurnost i svoju mogućnost da nastavim da se brinem o njima. Neću dozvoliti da bilo ko iskoristi moju borbu i očaj kao argument portiv mene ili moje dece. U međuvremenu sam dodatno ojačala svoj pravni tim, kojem želim da uputim posebnu zahvalnost. Takođe želim da naglasim da sam, u okviru svojih mogućnosti, ponudila pomoć i drugim osobama koje se nalaze u sličnim situacijama, jer verujem da je važno da niko ne ostane sam u borbi kroz koju prolazi. Borba se nastavlja svim zakonskim i institucionalnim sredstvima. Neću ćutati, neću odustati od traženja zaštite i odgovornosti svih koji su svojim nečinjenjem ili postupanjem doprineli situaciji u kojoj sam se našla. Hvala svima koji su mi pružili podršku, koji su bili spremni da stanu uz mene i koji razumeju zašto sam ovu odluku morala da donesem. Verujem da ćete razumeti da su moja deca u ovom trenutku moj apsolutni prioritet. Borba za istinu i pravdu se nastavlja - samo drugim putem.

Bonus video: