Rat u Ukrajini ostavlja posledice i van bojišta. Stručnjaci upozoravaju da hiljade kilometara optičkih kablova koje koriste dronovi zagađuju prirodu, ugrožavaju životinje i mogu ostati u zemljištu decenijama.

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Rat u Ukrajini odavno se vodi i bespilotnim letjelicama, ali njihova sve češća upotreba donijela je i novu ekološku prijetnju. Hiljade kilometara optičkih kablova ostaju razvučene po šumama, poljima i naseljima, gdje predstavljaju opasnost za životinje i dugoročno zagađuju životnu sredinu.

Jedan od najteže pogođenih predjela je Serebrjanska šuma na granici Luganske i Donjecke oblasti, koja je danas prekrivena mrežom tankih optičkih niti.

Zašto su dronovi na optička vlakna toliko važni?

Za razliku od klasičnih dronova, modeli povezani optičkim kablom gotovo su otporni na elektronsko ometanje, zbog čega mogu neprekidno da prenose sliku i primaju komande.

Rusija je njihovu masovnu upotrebu započela krajem 2024. godine, dok je Ukrajina ubrzo povećala proizvodnju, pa obje strane danas koriste ovu tehnologiju u velikom obimu.

Hiljade tona otpada ostaju na frontu

Procjenjuje se da se tokom 2024. i 2025. godine na ratištu nakupilo između 4.000 i 13.000 tona optičkih vlakana. Problem je u tome što su kablovi napravljeni od materijala koji se veoma sporo razgrađuju, a njihovim raspadanjem nastaje mikroplastika koja može završiti u zemljištu, vodi i lancu ishrane.

Prijetnja za životinje i poljoprivredu

Providna vlakna već predstavljaju opasnost za ptice i druge divlje životinje koje se u njih zapliću. Ekolozi upozoravaju da bi to moglo poremetiti migracije i narušiti čitave ekosisteme, piše Meduza.

Dodatni problem predstavljaju litijumske baterije iz uništenih dronova, kao i metali poput nikla, kobalta i mangana, koji mogu trajno zagaditi zemljište i ugroziti poljoprivrednu proizvodnju.

Stručnjaci smatraju da bi kablovi mogli biti uklonjeni samo ako se prikupe prije nego što se raspadnu na sitne čestice. U suprotnom, njihovo uklanjanje biće gotovo nemoguće, a posljedice po životnu sredinu mogle bi trajati decenijama, čak i nakon završetka rata.