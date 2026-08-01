Borislav Nikolić je na UFC Belgrade pobedio Marka Vologdina odlukom sudija, prikazavši izvanrednu borbu u Beogradskoj areni.
Srpski MMA borac Borislav Nikolić pobedio je Marka Vologdina odlukom sudija na "UFC Belgrade" u ubedljivo najboljoj borbi koju smo vidjeli u preliminarnom programu. Krenuo je odmah jako Borislav Nikolić, činilo se da će već u prvoj rundi "završiti" svog protivnika, ali je Rus pokazao nevjerovatnu snagu.
GOING ALL OUT— UFC (@ufc)August 1, 2026
[ Borislav Nikolic |#UFCBelgrade| LIVE NOW on@ParamountPlus]pic.twitter.com/6yGB51dcz0
To se posebno odnosi na treću rundu u kojoj je Nikolić bukvalno masakrirao Vologdina, tukao ga, davio ga, ali Rus nije htio da se preda. Tako su sudije morale da donesu odluku, ali dilemu nisu imale - sve je bilo jasno šta smo vidjeli u oktagonu.
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Ovo je 17. pobjeda za Borislava Nikolića, borca iz Beograda, koga je domaća publika znala kako da pozdravi. Sve vrijeme je dobijao podršku sa tribina i čini se da mu je to dalo dodatnu energiju u trenucima kada je Vologdin uspjevao da napravi kontru i zada nekoliko jakih udaraca.
Podsjetimo, prije ovoga smo videli pobjede naših Jovana Leke i Nine Milošević, dok je Marina Spasić izgubila od Stefani Lućijano. Veliku pažnju privukla je borba Bogdana Grada i Denisa Buzukje, a za Rumuna se navijalo kao da je iz Beograda.