Borislav Nikolić je na UFC Belgrade pobedio Marka Vologdina odlukom sudija, prikazavši izvanrednu borbu u Beogradskoj areni.

Izvor: Printscreen/Arena fight

Srpski MMA borac Borislav Nikolić pobedio je Marka Vologdina odlukom sudija na "UFC Belgrade" u ubedljivo najboljoj borbi koju smo vidjeli u preliminarnom programu. Krenuo je odmah jako Borislav Nikolić, činilo se da će već u prvoj rundi "završiti" svog protivnika, ali je Rus pokazao nevjerovatnu snagu.



To se posebno odnosi na treću rundu u kojoj je Nikolić bukvalno masakrirao Vologdina, tukao ga, davio ga, ali Rus nije htio da se preda. Tako su sudije morale da donesu odluku, ali dilemu nisu imale - sve je bilo jasno šta smo vidjeli u oktagonu.

Ovo je 17. pobjeda za Borislava Nikolića, borca iz Beograda, koga je domaća publika znala kako da pozdravi. Sve vrijeme je dobijao podršku sa tribina i čini se da mu je to dalo dodatnu energiju u trenucima kada je Vologdin uspjevao da napravi kontru i zada nekoliko jakih udaraca.

Pogledajte 00:30 Borislav Nikolić pobedio odlukom sudija Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Podsjetimo, prije ovoga smo videli pobjede naših Jovana Leke i Nine Milošević, dok je Marina Spasić izgubila od Stefani Lućijano. Veliku pažnju privukla je borba Bogdana Grada i Denisa Buzukje, a za Rumuna se navijalo kao da je iz Beograda.