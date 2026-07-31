Oglasila se devojka koju je Kristijan optužio da je pustila njegov intimni snimak: Brutalno odgovorila na tvrdnje

Jordanka Denčić, koju je Kristijan optužio da je odgovorna za "curenje" intimnog snimka, sada se oglasila i poslala mu brutalnu poruku

Izvor: Instagram printscreen

Stravičan odnos između Kristijana Golubovića i njegove bivše partnerke danima je u centru pažnje javnosti, a Kristina je bivšeg prijavila policiji i za nasilje u porodici.

Nažalost, u jednom trenutku, mrežama je počeo da kruži snimak intimnog odnosa između Kristijana i Kristine koji je snimljen bebi kamerom u spavaćoj sobi, a Spalević tvrdi da je upravo Golubović taj koji je sporni video pustio u javnost.

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Izvor: Instagram printscreen

Kristijan je tvrdnje demantovao, te javno optužio Jordanku Denčić iz Vranja da je upravo ona dostavila u javnost njegove i Kristinine intimne snimke, a sada je usledio i njen odgovor.

- Razumite Krkija što je nervozan. Kad si gladan, nisi sav svoj - poručila je Jordanka, aludirajući na Kristijanove optužbe.

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Ostaje da se vidi da li će Golubović odgovoriti na njenu provokaciju ili će se sukob nastaviti novim međusobnim optužbama.

Poverio ženi iz Vranja snimak na čuvanje

Podsetimo, nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži eksplicitni momenat na kom se prikazuje delić intimnog odnosa Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, on se oglasio za Kurir i izneo svoju verziju događaja, negirajući da je odgovoran za curenje sporne fotografije.

On tvrdi da nikada nije objavio niti prosledio sporni snimak sa namerom da bude javno dostupan, već da ga je svojevremeno poverio jednoj osobi na čuvanje.

- Nikada ne bih, niti sam izbacio snimak iz naše spavaće sobe. Snimke sam dao jedino Jordanki Denčić iz Vranja da mi ih sačuva, jer je Kristina imala uvid u moj telefon i imala je sve moje šifre i naloge, i mejl adrese, profile i račune - naveo je Kristijan.

Prema njegovim tvrdnjama, do problema je došlo nakon prekida kontakta sa Jordankom.

- Nakon mog prestanka druženja sa Jordankom, Jordanka je iza leđa te snimke dala nekom trećem licu, koje je verovatno taj snimak odseklo i napravilo lažni montirani momenat da izgleda kako meni Kristina, navodno, gura nešto u zadnjicu.

(Kurir.rs/MONDO)