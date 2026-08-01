Brat i sestra ostavili dva oproštajna pisma, sumnja se da su isplanirali monstruozan zločin na Novom Beogradu.

Izvor: Ilija Ilić

U stanu na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu pronađena su dva oproštajna pisma pored tijela brata i sestre, saznaje "Kurir". Jedno pismo je, kako se sumnja, napisao muškarac G.P, a drugo njegova sestra T.P.

"Sumnja se da su imali psihijatrijske probleme i da su sve ono što se dogodilo u stanu prije najmanje pet dana zajedno isplanirali i dogovorili", kaže izvor "Kurira" upućen u slučaj.

Komšije su danima unazad osjećale smrad iz stana na petom spratu zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića na Novom Beogradu. Kako su komšije navele ranije za pojedine beogradske medije, muškarac i njegova sestra su dugo živjeli u tom stanu, ali ih niko dugo nije video.

Oba tijela su poslata na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Okolnosti zločina zasad nisu poznate, istraga je u toku.

Pogledajte fotografije sa mjesta gdje su pronađena tijela brata i sestre na Novom Beogradu