Predsjednik Opštine Mojkovac poručio je da će nastaviti da obavlja funkciju, uprkos pravosnažnoj uslovnoj osudi za zloupotrebu službenog položaja

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Funkcioner Nove srpske demokratije (NSD) i predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić saopštio je da se neće povući sa te funkcije, nakon što je pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja, prenose Vijesti.

Delić je na Fejsbuku naveo da se prethodna dva dana nije oglašavao jer mu presuda Apelacionog suda nije bila dostavljena, te da ju je primio danas.

„Presudu neću komentarisati, osim u dijelu, a što sam isticao više puta i u postupku suđenja, da odbacujem bilo kakav navodni umišljaj koji mi se stavlja na teret. I ono što je po mom mišljenju ključno, a što stoji i u obrazloženju presude, savjest mi je čista, kod činjenice da nijesam pribavio ličnu imovinsku korist sebi, niti nanio imovinsku štetu drugom“, poručio je Delić.

Dodao je da će nastaviti da obavlja funkciju.

„Nastaviću da svoju funkciju obavljam časno, kako sam i do sad radio, tako nam svima Bog pomogao“, naveo je Delić.

Kako prenose Vijesti, Apelacioni sud je prije dva dana potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Delić proglašen krivim za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i osuđen na uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od dvije godine ne počini novo krivično djelo.

Prema presudi, Delić je 2022. godine imenovao načelnike Komunalne policije i Službe zaštite i spasavanja u Mojkovcu bez raspisanog konkursa i iako nijesu ispunjavali zakonske uslove za te funkcije.