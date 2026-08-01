"Muke su to": Komšije otkrile sve o Gagiju Đoganiju, evo sa kojom ženom živi i šta radi svakog dana

Gagi Đogani, frontmen grupe Fanki Dži, živi u Zemunu sa porodicom. Komšije ga opisuju kao ljubaznog čovjeka sa bogatom prošlošću.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Gagi Đogani, frontmen grupe Fanki Dži, odrastao je u siromašnom romskom naselju u Mirijevu. Sa njim su u istoj kući živjele i sestre i braća, među kojima je i Đole Đogani. Kasnije se porodica Đogani preselila u jednu stambenu zgradu u Zemunu, a domaći mediji posjetili su taj kraj kako bi razgovarali sa komšijama o poznatom denseru i njegovoj mnogobrojnoj porodici.

Nekretninu u koju su se preselili iz Mirijeva, kako su ranije otkrili mještani Zemuna, porodica Đogani dobila je prije mnogo godina.

„Muke su to bile“

Odmah po dolasku sreli su gospođu koja nije komšinica, ali svakog dana boravi u zgradi u kojoj živi Gagi, pa je otkrila kako izgleda njegova svakodnevica.

„Ovdje vam žive i Gagi Đogani i Sani i Natalija Trik FX. Dijeli ih samo jedan ulaz. Gagi je sjajan čovjek. Svakog jutra ga viđam kada šeta psa, pa biste ga i vi, da ste došli malo ranije, sigurno sreli“, ispričala je žena koja dolazi kako bi brinula o starijem čovjeku kojem je potrebna pomoć.

Dok su razgovarali s njom, pojavila se komšinica iz ulaza u kojem živi Gagi, koja je takođe imala samo riječi hvale za densera.

„Tu je Gagi. Znamo ga odlično. Sjajan je čovjek, veoma ljubazan i normalan, kao i ove druge poznate komšije, Sani i Natalija. Gagi ovdje živi sa sestrom, ovdje su živjeli i njegovi roditelji i ostala braća i sestre, a bilo ih je dosta. Gagi je imao i jednog brata koji je bio ometen u razvoju, pa su ga svi čuvali i pazili, muke su to bile“, ispričala je starija komšinica koja u ovom kraju živi otkako je zgrada sagrađena.

„U ovom sam kraju otkako je ova zgrada napravljena, pa zbog toga mogu da se prisjetim davnih dana, kada su svi živjeli u jednom stanu“, zaključila je komšinica.

Dobra porodica

Podsjetimo, kuća u kojoj su odrasla braća Đogani u Mirijevu je srušena. Na njenom mjestu izgrađena je nova kuća, u kojoj je živio njihov ujak Šaban sa sinom. I komšije sa Zvezdare imale su samo riječi hvale za porodicu Đogani.

„U ovoj ulici je živio Gagi sa roditeljima, majkom, braćom i sestrama. Sada je ovdje mnogo bolja kuća u odnosu na onu u kojoj su Đole i Gagi živjeli. Hvala Bogu, moj drug je uspio, probio se, obišao svijet i nemaština i teški dani su iza njega“, rekao je njihov drug iz djetinjstva.

Vidi opis "Muke su to": Komšije otkrile sve o Gagiju Đoganiju, evo sa kojom ženom živi i šta radi svakog dana Gagi Đogani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 7 7 / 7

„To su divni momci. Ovdje su živjeli. Ali to je bilo davno. Bijeda jeste bila, ali su postali pošteni ljudi“, rekao je tada njihov ujak.

„Gagi je još bio dijete kada su dobili stan u Zemunu i tada im je krenuo bolji život. Jako mi je drago. I ne samo to. Oni nikada nijesu zaboravili svoj kraj. Ne stide se svog porijekla. Đole je dovodio djecu da vide gdje je živio. Oduvijek je bio dobar momak. Fin, miran, vaspitan. Stvarno ne mogu da kažem nijednu lošu riječ. Jako mi je drago što je uspio. Cijela njegova porodica je dobra. Niko ovdje neće reći nijednu lošu riječ ni za Gagija ni za Đoleta jer su zaista bili dobri i nema razloga da kažemo nešto što nije. I dalje im želim svu sreću jer se trude i neka rade i uživaju“, govorio je njihov prijatelj iz djetinjstva.