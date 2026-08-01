Granična policija na ulazu u Crnu Goru oduzela je „Volkswagen Golf VIII“ za kojim je međunarodnu potjernicu raspisao NCB Interpol Brisel.

Izvor: Uprava policije

Službenici Sektora granične policije oduzeli su na Graničnom prelazu „Šćepan Polje“ putničko vozilo koje potražuje NCB Interpol Brisel.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, vozilo marke „Volkswagen Golf VIII“, luksemburških registarskih oznaka, kontrolisano je jutros oko 3.30 časova prilikom ulaska u Crnu Goru.

Automobilom je upravljao A. J. (20), državljanin Luksemburga.

Detaljnim provjerama utvrđeno je da se vozilo potražuje po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Brisel.

Daljim provjerama koje je izvršio NCB Interpol Podgorica potvrđeno je da je vozilo predmet međunarodne potrage od 29. jula 2026. godine, nakon čega je oduzeto.

Vozilo je predato službenicima Stanice policije Plužine na dalje postupanje.