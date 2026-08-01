Šesto izdanje Montenegro Beer Festa otvoreno je uz odličnu atmosferu, nastupe Čode, Magla benda, Jelene Rozge i Raste, koji su na Cetinju okupili hiljade ljubitelja muzike iz Crne Gore, regiona i inostranstva.

Izvor: Montenegro Beer Fest

Šesto izdanje Montenegro Beer Festa počelo je spektakularno na Cetinju, gdje je prvo festivalsko veče okupilo hiljade posjetilaca iz Crne Gore, regiona i inostranstva.

Izvor: Montenegro Beer Fest

Turistički parking pretvoren je u veliku festivalsku zonu ispunjenu muzikom, pozitivnom energijom i brojnim pivskim brendovima, dok su posjetioci do kasno u noć uživali u bogatom programu i vrhunskoj atmosferi. Muzički dio večeri otvorio je Čoda, koji je zagrijao publiku i uveo je u noć ispunjenu hitovima. Dobru atmosferu potom je nastavio Magla bend, čiji su nastupi i prepoznatljive pjesme rasplesali hiljade prisutnih.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je nastup Jelene Rozge. Publika je uglas pjevala njene najveće hitove, a odlična komunikacija sa fanovima i energija na sceni pretvorili su njen koncert u jedan od vrhunaca prve festivalske večeri.

Veliko finale pripalo je Rasti, koji je uz impresivnu produkciju, svjetlosne efekte i energičan nastup zatvorio prvo veče festivala. Njegov izlazak na binu izazvao je oduševljenje publike, koja je od prve do posljednje pjesme pjevala i slavila zajedno sa jednim od najpopularnijih regionalnih izvođača.

Vidi opis Hiljade posjetilaca na otvaranju Montenegro Beer Festa: Rozga i Rasta napravili spektakl na Cetinju default Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 6 6 / 6 AD

Organizatori ističu da je prvo festivalsko veče proteklo uz odličnu organizaciju, visok nivo bezbjednosti i sjajnu atmosferu, potvrđujući da Montenegro Beer Fest iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca.

Nakon uspješnog otvaranja, drugo veče festivala donosi nove koncerte i još jedno veliko druženje pod vedrim nebom na Cetinju.