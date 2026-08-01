logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hiljade posjetilaca na otvaranju Montenegro Beer Festa: Rozga i Rasta napravili spektakl na Cetinju

Hiljade posjetilaca na otvaranju Montenegro Beer Festa: Rozga i Rasta napravili spektakl na Cetinju

Autor Nađa Vujačić
0

Šesto izdanje Montenegro Beer Festa otvoreno je uz odličnu atmosferu, nastupe Čode, Magla benda, Jelene Rozge i Raste, koji su na Cetinju okupili hiljade ljubitelja muzike iz Crne Gore, regiona i inostranstva.

Hiljade posjetilaca na otvaranju Montenegro Beer Festa: Rozga i Rasta napravili spektakl na Cetinju Izvor: Montenegro Beer Fest

Šesto izdanje Montenegro Beer Festa počelo je spektakularno na Cetinju, gdje je prvo festivalsko veče okupilo hiljade posjetilaca iz Crne Gore, regiona i inostranstva.

Izvor: Montenegro Beer Fest

Turistički parking pretvoren je u veliku festivalsku zonu ispunjenu muzikom, pozitivnom energijom i brojnim pivskim brendovima, dok su posjetioci do kasno u noć uživali u bogatom programu i vrhunskoj atmosferi. Muzički dio večeri otvorio je Čoda, koji je zagrijao publiku i uveo je u noć ispunjenu hitovima. Dobru atmosferu potom je nastavio Magla bend, čiji su nastupi i prepoznatljive pjesme rasplesali hiljade prisutnih.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je nastup Jelene Rozge. Publika je uglas pjevala njene najveće hitove, a odlična komunikacija sa fanovima i energija na sceni pretvorili su njen koncert u jedan od vrhunaca prve festivalske večeri.

Veliko finale pripalo je Rasti, koji je uz impresivnu produkciju, svjetlosne efekte i energičan nastup zatvorio prvo veče festivala. Njegov izlazak na binu izazvao je oduševljenje publike, koja je od prve do posljednje pjesme pjevala i slavila zajedno sa jednim od najpopularnijih regionalnih izvođača.

Organizatori ističu da je prvo festivalsko veče proteklo uz odličnu organizaciju, visok nivo bezbjednosti i sjajnu atmosferu, potvrđujući da Montenegro Beer Fest iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca.

Nakon uspješnog otvaranja, drugo veče festivala donosi nove koncerte i još jedno veliko druženje pod vedrim nebom na Cetinju.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

montenegro beer fest Cetinje Festival

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ