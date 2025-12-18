Karleušini bivši na istom događaju: Duško Tošić i Bojan Karić oči u oči, evo kako su se ponašali

Bojan Karić i Duško Tošić pojavili su se na jednom beogradskom događaju.

Izvor: Instagram / duskotosic

Na sinoćnom događaju u Beogradu pojavili su se bivši fudbaler Duško Tošić i biznismen Bojan Karić, nekadašnji supružnici muzičke zvezde Jelene Karleuše. Prvi je u salu ušetao Bojan Karić sa osmehom na licu. Nedugo zatim, pridružio mu se i Duško Tošić.

Duško je, piše Republika, stigao bez pratnje, brzo je prošao crvenim tepihom, kratko pozirao fotoreporterima i potom se uputio ka mestu gde se održava događaj.

Pogledajte fotografije Duška Tošića:

Bojan Karić držao se u daljini, a vreme je provodio u društvu sestre Danijele i brata Simona.

Pored njih, događaju su prisustvovali pevač Zdravko Čolić, modna kreatorka Marijana Mateus, imitatorka Biljana Ristić i mnogi drugi.

Podsetimo, Jelena Karleuša je samo dan ranije, u emisiji "Amidži šou", pomenula oba bivša partnera, ne sluteći da će se oni večeras naći na istom mestu.

Na pitanje da rangira bivše partnere po ljubavnom umeću, Karleuša je govorila o Bojanu, Dušku, ali i o bivšem momku Nikoli:

"Svakog muškarca s kojim sam bila volela sam na poseban način, ne znam da kalkulišem. Ne spavam sa muškarcem koji me ne zaslužuje, ne mogu da izdvojim. Nikolu čak ne bih ni stavila u kategoriju... Ispao je velika kukavica kada se desilo sve u političkom smislu, pobegao je. Bojana sam mnogo volela, velika je predrasuda da ga nisam volela jer je bio bucko. Bio je divan prema meni, zaista sam ga volela. A Duško? S njim imam dve ćerke i 17 godina braka."

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

Izvor: Informer/ MONDO