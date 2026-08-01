Požar je izbio u kancelariji upravnika jednog od najprepoznatljivijih simbola Moskve, ali je brzom intervencijom vatrogasaca ugašen bez ljudskih žrtava, prenosi ruska državna agencija TASS.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Požar je izbio u Hramu Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi tokom noći između petka i subote, ali je brzom reakcijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu, prenijela je ruska državna novinska agencija TASS.

❗️ Un incendie s'est déclaré dans la cathédrale Saint-Basile, au centre de Moscou. Selon des témoins, une dizaine de camions de pompiers sont intervenus sur place.



Quinze camions de pompiers sont déjà arrivés sur la place Rouge, près de la cathédrale Saint-Basile. Les pompiers…pic.twitter.com/EwecdE4rU7 — @Ветеран (@patriot_senior)July 31, 2026

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Prema informacijama hitnih službi, vatra je zahvatila kancelariju upravnika hrama, pri čemu je izgorjelo oko 10 kvadratnih metara prostora.

Na lice mjesta upućeno je deset vatrogasnih vozila, a požar je ubrzo ugašen. Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih niti stradalih.

Hram Svetog Vasilija Blaženog jedan je od najpoznatijih simbola ruske prijestonice. Prepoznatljiv po šarenim kupolama koje dominiraju Crvenim trgom, izgrađen je sredinom 16. vijeka po nalogu cara Ivana Groznog.

FIRE CREWS RESPOND TO SMOKE AT ICONIC MOSCOW CATHEDRAL



Smoke was detected at St. Basil’s Cathedral in central Moscow. A total of ten fire engines were sent to the location, eyewitnesses reported.https://t.co/4uysaQdlobpic.twitter.com/311tQ9bqKe — Russian Market (@runews)July 31, 2026

Zajedno sa Moskovskim Kremljom i Crvenim trgom, Hram Svetog Vasilija Blaženog od 1990. godine nalazi se na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine.