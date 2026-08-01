U masovnom ruskom napadu na Kijev poginulo je najmanje devet osoba, a više od 30 je povrijeđeno. Među oštećenim objektima nalazi se i zgrada Ambasade Litvanije.

Izvor: Profimedia/Evgen KOTENKO / AFP

Najmanje devet osoba poginulo je, a više od 30 je povrijeđeno u masovnom ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Prema njegovim riječima, Rusija je tokom noći ispalila 35 raketa, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova. Glavna meta napada bio je Kijev, dok su napadi izvedeni i na Dnjepropetrovsku, Sumsku, Harkovsku i Poltavsku oblast.

Zelenski je naveo da je u prijestonici pogođeno sedam gradskih okruga, oštećeno 18 stambenih zgrada, jedna škola, infrastrukturni objekti, ali i zgrada Ambasade Litvanije.

Među najmanje 30 povrijeđenih nalaze se i četvoro djece.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je 17 povrijeđenih prevezeno u bolnice, dok su spasioci iz oštećenih objekata evakuisali više od 100 ljudi. U više gradskih okruga izbili su požari, a pričinjena je velika materijalna šteta.

Overnight strikes in Kyiv.



Russian forces struck defense industry enterprises and logistics centers used for military purposes in Kyiv and the surrounding area, according to the Ministry of Defense.



These facilities were used by the Ukrainian Armed Forces for the…pic.twitter.com/yxsBcnjofN — King Chelsea Ug (@ug_chelsea)August 1, 2026

Zelenski je istakao da je tokom napada oborena samo jedna balistička raketa, navodeći da Ukrajini nedostaje presretačkih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, te ponovo pozvao međunarodne partnere da pojačaju vojnu pomoć.