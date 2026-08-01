Skupština Crne Gore, na prijedlog guvernerke Irene Radović, ponovo je izabrala Zoricu Kalezić za viceguvernerku Centralne banke Crne Gore

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Skupština Crne Gore ponovo je izabrala Zoricu Kalezić za viceguvernerku Centralne banke Crne Gore (CBCG), na prijedlog guvernerke Irene Radović, prenosi portal CDM, pozivajući se na saopštenje CBCG.

Kako navode iz Centralne banke, Kalezić je u toj instituciji zaposlena od 2007. godine, dok je prvi put za viceguvernerku izabrana 27. decembra 2019. godine.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,92, a magistarske i doktorske studije ekonomije završila je na Staffordshire University u Velikoj Britaniji.

Iz CBCG ističu da posjeduje značajno međunarodno iskustvo stečeno kroz angažman u Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu, gdje je bila predstavnica i savjetnica za Crnu Goru i zemlje regiona.

Kako prenosi CDM, Kalezić je kao viceguvernerka posebno angažovana na modernizaciji platnog sistema i procesu evropskih integracija. Predsjednica je Nacionalnog odbora za platni promet i koordinirala je aktivnosti na pristupanju Crne Gore SEPA platnim šemama, kao i realizaciju projekta TIPS Clone – nacionalne infrastrukture za instant plaćanja.

U oblasti evropskih integracija, Kalezić obavlja funkciju šefice Pregovaračke radne grupe za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija, a učestvovala je i u radu na pregovaračkim poglavljima 4 – Slobodno kretanje kapitala i 18 – Statistika, navodi se u saopštenju koje prenosi CDM.