Predsjednik Crne Gore najavio je da će zatražiti ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, tvrdeći da se njima nezakonito prenosi državno kulturno dobro u privatnu svojinu.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnijeće Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu saglasnosti sa Ustavom izmjena i dopuna Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, uz zahtjev da se do donošenja konačne odluke obustavi primjena spornih odredbi.

Iz Kabineta predsjednika saopšteno je da je Skupština, uprkos ranijem vetu i upozorenjima o mogućoj neustavnosti, ponovo usvojila zakon kojim se, kako navode, Dvorac na Kruševcu sa pripadajućim zemljištem prenosi iz državne u privatnu svojinu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Kako ističu, riječ je o više od 1.000 kvadratnih metara objekata u kojima je smješten Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, kao i o gotovo 35.000 kvadratnih metara zemljišta koje obuhvata park u centru Podgorice.

U saopštenju se navodi da je Dvorac na Kruševcu zaštićeno kulturno dobro od izuzetnog istorijskog i kulturnog značaja, te da Ustav Crne Gore obavezuje državu da štiti kulturnu baštinu, dok Zakon o zaštiti kulturnih dobara izričito zabranjuje otuđenje nepokretnih kulturnih dobara u državnoj svojini.

„Park u kojem se igraju naša djeca nije i ne može postati ničije privatno vlasništvo. Muzej, park i zaštićeno kulturno dobro moraju ostati trajno dostupni građanima Podgorice i cijele Crne Gore“, poručili su iz Kabineta predsjednika.

Milatović smatra da usvojene zakonske odredbe predstavljaju direktno kršenje Ustava, sistemskih zakona i međunarodnih standarda, upozoravajući da bi njihovom primjenom bio stvoren opasan pravni presedan.

U obrazloženju se podsjeća i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, prema kojoj države imaju pravo i obavezu da štite kulturnu baštinu i dobra od opšteg interesa, dok javni interes u očuvanju kulturnih dobara ima prednost u odnosu na privatne zahtjeve.

Iz Kabineta predsjednika ocjenjuju da bi proizvoljno mijenjanje vlasništva nad državnim kulturnim dobrima narušilo vladavinu prava i pravnu sigurnost u Crnoj Gori.