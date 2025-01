Jelena se srela sa prvim mužem posle 20 godina: Bojan Karić prišao njoj i ćerkama u avionu, pa im se predstavio

Jelena Karleuša i Bojan Karić sreli su se nedavno, posle punih 20 godina koliko ima otkako su se razveli.

Izvor: : Instagram/karleusastar/printscreen

Jelena Karleuša i Bojan Karić sreli su se nedavno, posle punih 20 godina, koliko ima otkako su se razveli, otkrila je pop zvezda u novom intervjuu.

Susret se desio u avionu, i to u trenutku kada je Jelena putovala sa ćerkama Atinom i Nikom.

Izvor: Instagram/ karleusastar

"Kad smo već kod Karića, nedavno sam srela bivšeg muža, Bojana, prije susreta sa Bogoljubom. Bila sam sa djecom u avionu, posle 20 godina sam srela Bojana. Ne znam sa kim je bio. Nas tri smo sjedjele, on nam je prišao, pružio je ruku Atini i Niki i rekao: 'Ćao, ja sam Bojan, i ja sam bivši muž od vaše mame.' One su se šokirale, pošto im nikada nisam pominjala. (smijeh) Ali, Duško im je par puta pokazao sliku njegovu", rekla je Jelena za Telegraf.

"To je bio jako interesantan razgovor, dala sam mu do znanja da pazi šta govori, pošto one ne znaju ništa, a on se začudio. Kad se okrenuo i otišao, Nika me je pitala: 'Mama, je l' to onaj jako bogat?'. (smijeh) Ja sam joj odgovorila da nije bitno da li je neko bogat ili ne, nego da je bivši!", istakla je Karleuša uz smijeh.

Podsjetimo, Jelena i Bojan bili su u braku samo dva mjeseca, a pjevačica se udala za sina Sretena Karića 2004. godine. Vjenčanje je bilo obavljeno prvo u crkvi, potom u "Vili Jelena", a nedavno je pjevačica, gostujući u jednom podkastu, otkrila kako ju je zavodio, ali i ostavio nakon priče da ga vara.

