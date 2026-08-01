Nataša Pirc Musar zadobila je lakše povrede u saobraćajnoj nesreći na Primorskom autoputu, a nakon ukazane pomoći zadržana je na posmatranju u bolnici u Izoli.

Izvor: Profimedia

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u tunelu Kastelec na Primorskom autoputu.

Kako je saopšteno iz njenog kabineta, nesreća se dogodila dok se vraćala iz Hrvatske, gdje je boravila na odmoru, na službeni događaj u Komendi.

Pirc Musar je prevezena u Opštu bolnicu u Izoli, gdje je zadržana na posmatranju, a tom prilikom zahvalila je svim hitnim službama i medicinskom osoblju na brzoj reakciji.

Prema informacijama Policijske uprave Kopar, u nesreći su učestvovala dva službena policijska vozila iz pratnje štićene osobe. Povrijeđene su dvije osobe – jedna je zadobila lakše, a druga teže tjelesne povrede.

Zbog uviđaja i intervencije hitnih službi, tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za saobraćaj, dok policija nastavlja istragu o okolnostima nesreće.