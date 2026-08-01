Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je odluku Crnogorskog elektroprenosnog sistema o dodjeli posla firmi „Eminent“, nakon žalbe kompanije BB Solar, iako je utvrđeno da ni njena ponuda nije bila ispravna

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Firma BB Solar, u suvlasništvu Blaža Đukanovića, sina bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, oborila je tender Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) za nabavku energetskih transformatora vrijedan 4,2 miliona eura, prenosi portal Dan.

Kako navodi Dan, CGES je posao prvobitno dodijelio podgoričkoj kompaniji Eminent, dok su ponude BB Solara, bugarskog Elprom Heavy Industries, konzorcijuma Kodar Energomontaža – Kodar Inženjering i konzorcijuma Xenergy-Comel odbijene kao neispravne.

Na odluku su se žalili BB Solar i Elprom Heavy Industries. Žalba bugarske kompanije odbačena je kao nepotpuna zbog nedovoljno uplaćene naknade za vođenje žalbenog postupka, dok je Komisija djelimično usvojila žalbu BB Solara.

Prema odluci Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na koju se poziva Dan, CGES nije dovoljno obrazložio zbog čega je ponudu firme Eminent ocijenio ispravnom, posebno u dijelu koji se odnosi na tehničke karakteristike i dimenzije transformatora.

Istovremeno, Komisija je ocijenila da su neosnovani navodi BB Solara da je njegova ponuda nezakonito proglašena neispravnom, navodeći da je CGES pravilno utvrdio da kompanija nije dostavila kompletnu tehničku dokumentaciju propisanu tenderom.

Ipak, zbog utvrđenih nepravilnosti u ocjeni ponude firme Eminent, Komisija je poništila odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i predmet vratila CGES-u na ponovni postupak i odlučivanje, prenosi portal Dan.

Tender za nabavku energetskih transformatora predstavlja jednu od dvije partije javne nabavke raspisane krajem prošle godine, ukupne vrijednosti veće od 10 miliona eura.