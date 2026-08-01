Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Uke R. (28) i Enisa S. (21) zbog sumnje da su u februaru bacili bombe na beogradske restorane „Babaroga“ i „Džeri“.

Izvor: Kurir/Marko Karović/MONDO/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Uke R. (28) i Enisa S. (21) zbog sumnje da su 4. i 5. februara bacili bombe na dva beogradska restorana.

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje. Uka R. se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i za izazivanje opšte opasnosti, dok se Enisu S. na teret stavljaju krivična djela pomaganja u izazivanju opšte opasnosti.

Tužilaštvo je predložilo da im pritvor bude produžen kako ne bi ponovili krivična djela.

Bomba bačena na restoran „Babaroga“

Prema navodima optužnice, osumnjičeni su 4. februara oko 1.30 časova na Paliluli zajedno izvršili krivično djelo. Sumnja se da je Uka R. prethodno preko aplikacije „Signal“ nabavio bombu modela „M-52“ i dobio instrukcije za rukovanje, koje je Enis S. proslijedio.

Njih dvojica su potom došli do restorana „Babaroga“, gdje je Uka R. aktivirao bombu i bacio je prema ulazu. U eksploziji su oštećeni fasada i prozori objekta u kojem se, osim lokala, nalaze i stanovi. Nakon toga su pobjegli.

Vidi opis Podignuta optužnica za bacanje bombi na restorane "Babaroga" i "Džeri": VJT otkrilo nove detalje o napadima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 17 17 / 17

Napad na restoran "Džeri" naredne noći

Sumnja se da su već sljedeće noći, 5. februara oko 2.18 časova, ponovo zajedno došli do restorana „Džeri“ u Ulici Trešnjinog cvijeta.

Uka R. je, kako se navodi, aktivirao i bacio drugu bombu, koju je prethodno dobio od Enisa S., dok je on događaj snimao telefonom.

Eksplozija je pričinila štetu na fasadi zgrade, staklima na ogradi, terasi, vratima i unutrašnjosti lokala. Nakon napada osumnjičeni su se udaljili sa mjesta događaja.