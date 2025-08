Cecin krojač javno isprozivao JK: Otkrio tajnu sa vjenčanja sa Karićem, i spomenuo navodnu aferu sa radnikom obezbeđenja

Cecin krojač Stevica Ponorac obrušio se na Jelenu Karleušu nakon što je napala Džejlu Ramović zbog navodno fejk haljine

Jelena Karleuša nedavno je javno prozvala daleko mlađu koleginicu Džejlu Ramović, optuživši je da nosi fejk "Cimerman" haljinu. Inače je reč o toaleti koju je i sama Karleuša ranije nosila.

"Ne bih da kvarim bajku, ali Džejla Ramović nosi fejk "cimerman" haljinu. Prava košta 5.000 eura", napisala je Karleuša prije par dana na Iksu.

Međutim, nije trebalo mnogo da se oglasi i modni kreator Stevica Ponorac koji sarađuje sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a koji je na račun Karleuše izneo niz optužbi.

Doduše, iako je nije javno imenovao, bilo je odmah jasno na koga aludira.

"Kao što uvjek govorim, odijelo ne čini čovjeka, ali kroz igru odjevnih elemenata mi lakše sagledamo druge i postanemo svjesni kako drugi vide nas. Moda i odijevanje predstavljaju odraz psihosocijalne identifikacije i da se na taj način približi određenoj grupi. Elem, kad smo kod toga - ispričaću vam davnu priču iz vremena kada se jedna dotična osoba vjenčavala za lika kog je posle prevarila sa obezbeđenjem. Porodica njenog tadašnjeg budućeg supruga je radila odijela u modnoj kući gde sam radio", napisao je on na svom poslovnom Instagram profilu "Reborn Dragon".

Potom je nastavio:

"Dotična je došla da joj se radi kopija 'Guči' haljine, kolekcija 2004, djelo Toma Forda, i insistirala je da joj se prišije 'Guči' etiketa, pošto je imala tu maniju. Naravno, vlasnica modne kuće nije pristala i dotična je otišla da radi kopiju 'Guči' haljine na drugom mjestu. Meni su uvjek takvi ljudi fascinantni za proučavanje i naučno istraživanje, sjutra, recimo, ako bih završavao doktorske studije. Ta potreba da se kompleksi nadomjeste odjećom kojoj se daje neka dodatna vrijednost. A to možeš samo ako angažuješ ličnog dizajnera, ovako - to je i dalje komad masovne produkcije", napisao je on.

Pogledajte storije koje je objavio:

Podsetimo, Karleušu su svojevremeno pratile glasine da je Bojana Karića prevarila sa radnikom obezbeđenja, a pjevačica je javno tvrdila da joj je to "smješteno".

"Bojana nikada nisam prevarila. Desilo se u 7.15 ujutru, dva mjeseca posle naše svadbe, da je na naša vrata zakucao moj telohranitelj. Bogoljubov telohranitelj, koji je meni bio dodijeljen. Došao je i mom mužu u lice rekao da je u vezi sa mnom i da hoće da me oženi. U tom momentu, Bogoljub Karić je vlasnik mobilne telefonije i može da radi s vašim telefonom šta želi. Ja sam tada spavala. Bojan dolazi do mene i govori mi šta se upravo desilo. Šokirala sam se. Taj momak je u svom telefonu imao naše ljubavne prepiske. Sve one priče da sam ja uhvaćena na zadnjem sjedištu "hamera" su izmišljene. Sve ovo može da potvrdi i Bojan", rekla je Jelena svojevremeno.

"On zna da me nikada nije uhvatio na zadnjem sjedištu. Mnogo bi mi olakšao da je rekao istinu u javnosti, jer sam ja prošla torturu. Predstavljena sam kao ku*va i preljubnica. Pokušala sam i tada da mu objasnim, ali sam odmah vidjela na licu da mu se "sklopilo" sve što su mu o meni pričali, a nije mi govorio. Spakovao se i otišao je iz stana. Ubrzo sam i ja otišla i od Slavice sam tražila da mi pošalje papir da potpišem da želim sporazumni razvod. Ništa mi nije trebalo jer sam ja ipak bila i ostala šmekerka. Mnogi ne znaju da sam ja platila i naš medeni mjesec u Dubaiju. Imao je on, ali sam baš zbog Bogoljuba to želela. Bogoljub je njemu, inače, "ukidao" novac, ali mu je Sreten davao. On nas je podržavao. Bojana sam mnogo voljela. Možda i najviše. Čitava situacija me je pogodila", ispričala je pjevačica.

"Telohranitelj je dobio auto kako sam čula. Ja sam dobila medijski linč i razvod. Bojana nikada nisam prevarila. Neka je Bojan zdrav i živ i njegova divna porodica", zaključila je na kraju.