Vrele scene iz Španije bivšeg Jovane Jeremić: Aleksandra pokazala atribute u bikiniju, Dragan je ne ispušta

Bivši vjerenik Jovane Jeremić, Dragan Stanković, sa novom djevojkom je otišao na ljetovanje odakle se oglasio na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen

Par trenutno boravi u Španiji odakle je biznismen podijelio niz fotografija. Dragan i Aleksandra su najpre pozirali zagrljeni na šetalištu, a potom su podijelili i fotografije sa bazena.

Aleksandra je bila u zelenom bikiniju i na licu nije imala trunke šminke, a u jednom trenutku par je razmjenjivao nježnosti, što su takođe podijelili sa pratiocima, pogledajte:

Mnogima je pažnju privukla i zlatna kajla oko Draganovog vrata.

- Negdje između neba i mora pronađeš sebe - napisao je on u opisu.

Pogledajte još slika Dragana sa novom djevojkom:

Jovana: "Koštala me je prošla veza"

Podsjetimo, voditeljka Jovana Jeremić je nedavno otvorila dušu, kada je govorila o muško-ženskim odnosima, bivšim partnerima, ali i novom dečku bokseru Milošu Stojanoviću Tigru.

- Rekla sam da neću o privatnom životu, ali prvi put mi se skoro desilo da upoznam i sretnem neke muškarce koji su javne ličnosti prije mene. Znači sigurna sam tu da će moj izbor u budućnosti biti muškarac koji je ime i prezime bez Jovane Jeremić. Za njega zna cijela Srbija i bez Jovane Jeremić. To je za mene spas. Svi drugi ulaze u odnos iz koristi. E, ne može, toga više nema. Zato i neću da pričam o tome prije braka. Ponosna sam na sebe što su moji izbori disciplinovani, donosila sam teške odluke, ali porodica mi je na prvom mjestu.

- Ako vidite da muškarac za godinu dana ne pravi prave poteze, nemojte da gubite vrijeme. Godinu dana je sasvim dovoljan period da se ljudi procene. Ja sam mlada bila u braku, imam dijete, treniram, da nisam voditeljka radila bih u vojsci ili bih bila sportista, nema gubljenja vremena. Date jedan rok i isečete, to je tako - pričala je Jovana, pa nastavila:

- Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom. Do braka i trudnoće neću izgovoriti s kim sam. Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu. Svi su bili sateliti, jer nijedan nije imao tu jačinu da možda ovog novog. Moj drugi suprug će biti ličnost sam za sebe, a ne dečko Jovane Jeremić, jer mnogima je to jedina funkcija u životu. Pored sebe želim muškarca koji je uspješan kao ja, sigurno se ne bih udala za slepca. Ja volim da mirišem na Dior i da nosim dijamante. Ja sam sve sebi obezbijedila, roleks, stan, auto, moj novi muškarac će dobiti novu listu želja - zaključila je Jovana.

Pogledajte Jovanine slike sa Tigrom:

(Blic / MONDO)