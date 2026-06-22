Jeremićeva je navela da bi Kasperu zabranila ulazak u zemlju, a on joj je sada odgovorio.

Izvor: Instagram/jeremicjovana/Youtube printscreen/AmiG Show

Vjerenik Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, odgovorio je na oštre riječi voditeljke Pinka Jovane Jeremić, koja je istakla da je pjevačica završila u bolnici "Laza Lazarević" zbog njega.

Jeremićeva je navela da bi Kasperu zabranila ulazak u zemlju, a on joj je sada odgovorio:

" Jovana Jeremic poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju!!! Vrlo je opasno kada voditeljka nacionalne televizije poziva na ovakve stvari. Vjerujem da će se televizija Pink ograditi od ovog njenog poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju u budućnosti " naveo je on i dodao:

"Jovanu Jeremić kako god bilo ko doživljavao, mora se uzeti u obzir da ovakav vid poziva na zabranu ulaska u zemlju građanina zemlje Srbije, ne može proći neopaženo, jer izaziva ozbiljnu zabrinutost kuda ide naše društvo ako voditelj nacionalne televizije ima slobodu da poziva na ovakve stvari. Vjerujem da televizija Pink ne podržava ovakve ispade svojih zaposlenih. O svemu ostalom šta je za mene dotična rekla, postoje pravne instance u državi koje će to rešavati" poručio je Kasper.

Vidi opis Kasper se oglasio u trenutku kad je Mina trebalo da izađe iz "Laze": Žestoko odbrusio Jovani Jeremić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, Jovana Jeremić se nedavno osvrnula na situaciju koja se dogodila pjevačici Mini Kostić, ističući da je za njeno stanje kriv pjevačicin vjerenik Kasper.

"Problematika ljudi koji završe na psihijatriji je što ne jačaju svoje samopouzdanje i sebe, nego ulažu. To su najčešće mnogo dobri ljudi koji se posvete drugom čovjeku koji ih ne zaslužuje. Konkretno Mina Kostić - tu ženu je prvo trebalo odmah spasiti od one spodobe i od demona koji se zove Kasper. Čovjeka odaljite od žene. On je jedan demon koji ženi uništava život. On je čovjek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan " rekla je Jovana Jeremić i dodala:

"Nije on jedini. Iz iskustva vam govorim sve ovo kako tumačim Minu Kostić. To je čovjek koji isključivo koristi već raslabljenu psihološki, Minu da bi on bio popularan, da bi se on slikao i uopšte me ne bi začudilo da pokuša da uđe u neki rijaliti od septembra. Znači, to je čovjek koji vrlo proračunato sve radi. To je čovjek za kog tvrdim da nema dva dinara u džepu, da nema pas za šta da ga ujede u Americi. Jer da ima, ne bi njegova žena i djevojka završila na psihijatriji, nego bi bila na dvoru ili na Bahamima i kupala bi se i slala fotografije vama da objavite paparaco. Njemu ništa nije sveto. On koristi raslabljenu ženu i uništava je " rekla je ona, a na pitanje za komentar zbog čega je Kasper došao da je vidi dok je na psihijatriji, kaže:

"Kao još jedan način da sebi prikupi još slave, na Mini koja je u psihijatrijskoj bolnici. Njega baš briga kako je Mina. On je došao da bi se on pokazao kako je navodno mnogo dobar. To su ljudi koji imaju masku i to su ljudi koji su monstrumi, oni treba da završe na psihijatriji, ali nažalost ne završi onaj koji to čini, nego žrtva. Ja bih njemu zabranila da uđe u zemlju posle ovoga što je radio Mini. Ja tvrdim da je ona zbog posledica njihovog odnosa završila u toj psihijatriji i ženu treba neko da zaštiti od njega, da mu zabrane pristup."

(Telegraf / MONDO)