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"Šta ćeš ako ti Darinka dođe u Pinkove zvezde?": Šok reakcija Jelene Karleuše u Jutarnjem programu (Video)

"Šta ćeš ako ti Darinka dođe u Pinkove zvezde?": Šok reakcija Jelene Karleuše u Jutarnjem programu (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Jelena Karleuša je gostovala kod Jovane Jeremić u Pinkovom Jutarnjem, gdje je prokomentarisala navode da njena suparnica dolazi u Pinkove zvezde

Šok reakcija Jelene Karleuše u Jutarnjem programu Izvor: Pink / screenshot

Nedugo nakon finala muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, počelo je da se priča o navodnim izmenam u redovima žirija.

Pred početak finala, nije bilo člana žirija koji nije za MONDO izjavio da mu "niko od kolega neće nedostajati" tokom ljetnje pauze, nakon čega su krenule glasine da ćemo na ružičastoj televiziji, na jednoj od stolica, gledati Daru Bubamaru.

Dara je, prema pisanju medija, kandidat da zamijeni Desingericu, koji navodno od sledeće sezone neće biti mentor, ali je Karleuša, gostujući u Jutarnjem Jovane Jeremić, to demantovala dok je pričala o traču da dolazi njena ljuta suparnica.

"Šta ćeš ako ti u Pinkove zvezde dođe Darinka", pitala je voditeljka pjevačicu, a Jelena je rekla da bi Dara, zajedno sa njom i Desingericom, napravili šou i rijaliti.

Ono što je posebno šokiralo gledaoce, jeste trenutak kada joj je uputila javni poziv da iz Zvezda Granda pređe u Pinkove zvezde.

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Tagovi

Jelena Karleuša Jovana Jeremić Dara Bubamara pinkove zvezde

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