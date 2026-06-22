Jovana Jeremić o udaji za Tigra: Pravi crkveno vjenčanje u jednoj od najvećih svetinja

Voditeljka Jovana Jeremić otvorila je dušu o ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, planovima za vjenčanje i želji da ponovo postane majka.

Izvor: Instagram/printscreen

Kako je Jovana istakla, nikada nije bila sigurnija u svog partnera, za kojeg kaže da joj je promijenio život u najtežim trenucima.

Voditeljka nije krila da uživa u vezi sa bokserom, te da vjeruje da će njihovo vjenčanje uslijediti mnogo ranije nego što mnogi očekuju.

- Što se mene tiče, pita se prevashodno muškarac, on to treba da potegne, ali vjerujem da će vjenčanje biti i ranije - rekla je voditeljka i dodala da ona i Miloš funkcionišu kao jedno.

Govoreći o njihovoj ljubavnoj priči, Jeremićeva je istakla da je upravo Tigar bio njena najveća podrška kada joj je bilo najteže.

- Sve ide samo od sebe, nevjerovatna je priča između mene i njega. Jednog dana, kada se bude snimao film o meni, ne znam ko će da glumi njega. On me je prvo spasio, pa me je osvojio - rekla je u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Pogledajte kako je Jovana ugostila Tigra u emisiji:

Voditeljka se prisjetila i teškog perioda kroz koji je prošla nakon gubitka oca, ali i brojnih razočaranja na privatnom planu.

- Bila sam u lošoj životnoj fazi... Njega je Bog poslao. Miloš je jedan veliki vitez i heroj mog života - poručila je emotivno.

Posebnu pažnju privukla je njena izjava o vjenčanju, budući da je otkrila da planira crkveni brak u jednom od najvećih manastira.

- Drugi put se ne udajem zbog javnosti, niti sam se udala prvi put, a posebno posle onoga što sam doživjela 2025. godine. Nisam vjenčana u crkvi nijednom, moj prvi brak će biti u manastiru, u jednom od najvećih svetinja - rekla je ona.

Osim svadbe, voditeljka razmišlja i o proširenju porodice. Kako kaže, voljela bi da dobije još jedno dijete, a posebno priželjkuje sina.

- Što se tiče potomstva, biće kako Bog kaže, bilo bi lijepo da rodim ja tog jednog sina, voljela bih da imam muško dijete - iskreno je priznala u Premijeri - Vikend specijalu.