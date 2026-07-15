"Naljutila na mene posle otkaza na Pinku": Voditelj progovorio o Dušici Jakovljević, evo zašto je puklo prijateljstvo

Darko Tanasijević, voditelj rijalitija Elita na Pink televiziji, komentrisao učesnike poslednje sezone, ali i prekid prijateljstva s koleginicom.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Voditelj "Elite" Darko Tanasijević otvoreno je govorio za Scandal! o najaktuelnijim dešavanjima u rijalitiju, ali i o odnosima sa kolegama. Osvrnuo se na Staniju Dobrojević, Dušicu Jakovljević i Milana Miloševića, ne krijući svoje mišljenje.

O tome da li vjeruje da su Stanija Dobrojević i Asmin imali unaprijed dogovoren plan kako bi prevarili produkciju i gledaoce, Tanasijević je bio izričit.

- Iskreno, nisam. Mnogi to pričaju, ali ja u to ne vjerujem. Između njih su izrečene takve uvrede da mi je nezamislivo da je sve to moglo da bude dio nekakvog dogovora. Da jeste, to bi za mene bilo apsurdno, bizarno i monstruozno - rekao je Darko.



Govorio je i o tome kako vidi Stanijino ponašanje u aktuelnoj sezoni.

- Ako mene pitate da li se obrukala, rekao bih da jeste sebi dozvolila neke stvari koje su negativno uticale na sliku koju je godinama gradila u javnosti. Mnogo više psuje nego ranije, ulazi u sukobe i pokazala je lice koje publika do sada nije imala priliku da vidi. Ipak, mislim da bi ona rekla da današnji rijaliti više nije isti kao nekada i da ljudi tamo razumiju samo takav način komunikacije, rekao je voditelj za Scandal.

Šta se desilo sa Dušicom?

Jedna od tema bio je i njegov odnos sa Dušicom Jakovljević, sa kojom je godinama radio rame uz rame.

- Ne družimo se više kao nekada, ali nismo u svađi. Prosto smo se udaljili. Nekada smo bili veoma bliski, posećivali smo se, provodili mnogo vremena zajedno, ali danas imamo korektan kolegijalni odnos. Čujemo se kada treba, razmijenimo poruku ili neku zanimljivu objavu, ali više nije kao ranije - iskren je Darko..

- Ona je meni zamjerila kada je odlazila, kada je odlazila sa Pinka što joj ja nisam poslao neku poruku da da pitam šta se desilo ili šta god, ono, da joj se nešto javim i obratim, obratim tim povodom. Ja opet to nisam jer sam tako osjećao. To razilaženje desilo se tako ćutke. Ona se meni javila u smislu poslala mi neku poruku gdje, gdje mi je rekla kako se oseća, u smislu gdje me je kritikovala zbog toga što, što je ja nisam pozvao i slično. Vratila se na Pink. Sreli smo se tada nešto jednom u šminkernici, nešto u zgradi, još ne, nije još bio, još nije počela sezona, ja mislim, kad se ona vratila, tako da se nismo na našem poslu sreli, nego prosto u zgradi televizije, ništa, pozdravili se srdačno, dobrodošla, ništa, sve super, kako si, tamo vamo, i to je to - otkrio je voditelj.

Voditelj je priznao da mu je žao što više nisu toliko bliski.

- Ja Dušicu volim, pričali mi ili ne. Proveo sam sa njom mnogo godina i u poslu i privatno. Bila je uz mene kada mi je bilo teško, bio sam i ja uz nju. Nikada neću reći ništa loše o njoj i uvijek ću čuvati uspomene na naše prijateljstvo.

Najveći gubitnici Elite 9

Otkrio je i ko je, po njegovom mišljenju, najveći gubitnik ove sezone.

- Ako bih morao nekoga da izdvojim, rekao bih Aneli i Asmina. Imali su deset mjeseci da reše najvažniju stvar u svojim životima. Umjesto toga, nisu uspeli da pronađu zajednički jezik. To je, po meni, njihov najveći poraz - zaključio je voditelj za Scandal.

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Darko Tanasijević Izvor: YouTube/Fullscreen media



(Fullscreen media, MONDO)