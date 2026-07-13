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Ovo su finalisti Elite 9: Veliki šef poslao zvanično pismo, linije za glasanje za pobjednika upravo su otvorene

Ovo su finalisti Elite 9: Veliki šef poslao zvanično pismo, linije za glasanje za pobjednika upravo su otvorene

Autor Marina Cvetković
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Finalno veče Elite 9 je sve bliže, a Veliki šef je zvaničnim saopštenjem objavio ko su takmičari koji će se od danas boriti za prestižnu nagradu.

Ovo su finalisti Elite 9 Izvor: Youtube / Zadruga

Finale 9. sezone Elite se polako približava, a fanovi ovog rijaliti formata uskoro će saznati ko je pobjednik.

Produkcija je poslala pismo učesnicima i obavestila ih da su sada i zvanično finalisti ove sezone, te da glasanje počinje, što je izazvalo oduševljenje u Bijeloj kući.

Evo kako su proslavili ulazak u finale:

Finalisti Elite 9 slaveulazak u finale
Izvor: Youtube / Zadruga

- Draga Elito, prije 302 dana ste se uselili u Elitu… Sada, deset mjeseci kasnije ima vas 30. Činjenica da ste sada u Eliti i da ste prisutni dok se čita ovo pismo govori o tome da ste već postigli veliki uspjeh i da ste stigli do samog kraja ovog takmičenja. Želimo da vam čestitamo od srca i da vam kažemo da smo veoma ponosni na vas 30. ​Sada ostaje jedino da kažemo, odnosno zvanično obavijestimo i vas i sve gledaoce da ste postali finalisti "Elite 9".

- Linije za glasanje za pobjednika 9. serijala upravo su otvorene, a vama još jednom čestitamo na velikom uspjehu. I na samom kraju, evo još jedne važne informacije koju treba da znate: 20. jula održaće se super finale Elite kada ćemo prema glasovima gledalaca proglasiti pobjednika Elite 9. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

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Tagovi

Elita 9 Elita finalisti

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