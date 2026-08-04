MMA borac Alan Nasimento preminuo je u 35 godini

Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

MMA svijet potresla je tužna vijest - Alan Nasimento preminuo je u 35. godini. Borac je pronađen bez svijesti, a prema prvim informacijama doživio je srčani udar u snu.

Uprkos naporima ljekara na licu mjesta, Brazilcu nije bilo spasa i na kraju je konstatovana smrt. UFC je izdao saopštenje u kojem žali zbog gubitka i izražava duboko saučešće porodici, prijateljima i svima koji su voljeli ovog borca.

Nasimento se UFC-u pridružio 2021. godine, a posljednju borbu imao je u junu protiv Miča Raposa. Iz tog susreta izašao je kao poražen, poslije odluke sudija. Tokom karijere ostvario je skor od 22 pobjede i sedam poraza u MMA, dok je u UFC-u zabilježio četiri pobjede i dva poraza.

Nasimento je bio poznat i po tome što je bio sparing partner Čarlsu Oliveiri, kao i borcu lake kategorije Elvisu Breneru. "Izgubio sam brata kojeg mi je borba dala. Hvala što si bio na mojoj strani, što smo dijelili ugao. Nemam ništa za tebe osim zahvalnosti što sam te imao na treningu i u svom uglu. Volim te čovječe, ti si legenda", napisao je Oliviera.