Šok u Eliti 6 dana pred finale, pušten poljubac Daneta (70) i Sofije: Terza zanijemio, svima se okrenuo želudac

U Terzinim uspomenama završila je i fotografija na kojoj se ljube Sofija Janićijević i famozni Dane.

Izvor: printscreen/youtube/Zadruga Official

Nakon deset mjeseci u rijalitiju "Elita 9", učesnicima je prikazan snimak na kojem se Sofija Janićijević ljubi sa 70-godišnjim Danetom, što je izazvalo opšti haos u Bijeloj kući.

Inače, snimak je pušten u okviru segmenata o Borislavu Terziću Terzi koji je svojevremeno u rijalitiju prevario i svoju trudnu verenicu Milicu upravo sa Sofijom. Pored Terzinih uspomena, gledaoci i učesnici su prvi put vidjeli i konkretne dokaze višemjesečnih spekulacija o Sofiji i Danetu.

Učesnici Elite prvi put videli Sofijinog Daneta Izvor: YouTube

Terza je bio šokiran, a ostali cimeri su počeli da vrište na sav glas. Sofija je najprije pokušala da sakrije svoju reakciju osmijehom, ali je ubrzo promijenila sve boje i osmijeh je nestao.

- Kad sam vidio, blam. Uspomene ko uspomene. Očekivao sam burazera i takve neke slike. Sofija je ozbiljna mrlja. Sada kada vidim ove slike kada je opet trudna i kada smo ovdje provodili vrijeme. Tu sam zaplakao jer kad se sjetim nekih stvari koje sam uradio. Pogotovo sad kad vidim ovo. Jedna žena koja je spremna na sve. Koja može da se ljubi, evo ti ga tu deda. Ovo je žena koja nema ni grama obraza. Čovjek i ne izgleda kao da je sakat. Vjerujem i da su imali s**s. Čovjek ide brže od nje. Meni ne djeluje da je on sad toliko... - rekao je Terza.

Izvor: Zadruga / youtube

- Drago mi je da je pušten poljubac. Ta šetnja je malo prije mog ulaska. Tražio je i insistirao da se slikamo. Ne vidim da je taj poljubac nešto spektakularno. Poruke su moje lično pravo kako da manipulišem. Ja to što sam sposobna da izmanipulišem. Drago mi je da je pušten klip. Nadam se da će biti i kod mene. Što se tiče uspomena sa Milicom, nemam grižu savjesti. On priča svima iste priče, po šablonu. Greška mi je pomirenje sa njim. Jednom kad pukne ne može da bude bolje od prethodnog puta - rekla je Sofija.

- Ona je žena interes i korist - nadovezao se Terza.

- Mogu sa svojim životom da radim šta hoću. Što se tiče klipa gdje je poljubac, tako sam i mislila da izgleda. Žvalavljenje ne postoji. On je bio fan do malo prije mog ulaska. Kad sam htjela da imam više Westerna ja sam tu situaciju iskoristila. Malo prije ulaska sam počela da pišem ovakve poruke da bih što više dobila - rekla je Sofija.