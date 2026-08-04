Premijer Mađarske Peter Mađar upozorio je na kritičnu situaciju u nuklearnoj elektrani Pakš, koja je bila blizu zatvaranja zbog niskog nivoa Dunava.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je danas da je ta zemlja u ponedeljak uveče bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je do jutros nivo vode porastao za centimetar i po, tako da poslednja turbina i dalje radi.

On je na svom Fejsbuku napisao da se to dogodilo posle 1.30 jutros i da sada turbina radi sigurno, prenosi mađarski Indeks.

"Oko pola tri ujutru bili smo na nekoliko milimetara od potpunog zaustavljanja elektrane Pakš, ali je onda nivo vode opao, a do jutra je porastao za 1,5 centimetara. Trenutno poslednja turbina bezbjedno radi. Idemo ka Pakšu", napisao je Mađar.

Najavio je i da će u toku prepodnijeva obići tu nuklearnu elektranu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Zbog velikih vrućina i suša nivo Dunava je opao, a situacija u Pakšu kritična je od prošlog četvrtka zbog čega je postojala mogućnost da se potpuno zatvori što bi napravilo ozbiljan problem mađarskoj u snabdijevanju električnom energijom.

Zbog toga je mađarska vlada pozvala najveće industrijske potrošače električne energije - uključujući fabrike baterija, automobila, hemijske pogone i fabrike cementa - da dobrovoljno smanje potrošnju energije tokom najkritičnijeg perioda, a razgovaralo se i o uvođenju takozvanih postepenih isključenja kako bi se ograničila potrošnja stanovništva.

U ponedeljak je naređena obustava željezničkog teretnog saobraćaja u najkritičnijem vremenskom intervalu između 17 i 22 sata, čime su smanjene večernje potrebe željezničkog sistema za energijom i oslobođene dodatne rezerve.

Naređen je rad od kuće za prva tri dana na svim pozicijama u državnoj upravi gdje to omogućava kontinuirano obavljanje poslova, a sva dekorativna i neesencijalna rasvjeta u svim državnim institucijama je isključena.

Takođe, zabranjeno je zalivanja sportskih terena i stadiona, bašti, pranje ukrasnih površina, za punjenje bazena.