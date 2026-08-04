Ulcinjska policija uhapsila je državljane Kosova osumnjičene za više krađa na teritoriji te opštine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U saopštenju Uprave policije piše da je pronađen specijalizovani uređaj za neovlašćeno otključavanje vozila, preko 4.000 eura, kao i da je oduzeto vozilo "audi",

Pojašnjeno je da je akcija "Zasjeda" sprovedena na području Velike plaže u Ulcinju, sa ciljem otkrivanja i sprečavanja izvršenja krivičnih djela imovinskog kriminaliteta i identifikovanja njihovih izvršilaca.

"Tom prilikom izvršena je ciljana kontrola tri državljanina Kosova – H.Q. (48), B.G. (50) i E.K. (28), koji su nakon pregleda, dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj. Pregledom lica i putničkog motornog vozila marke Audi A5, poljskih registarskih oznaka, koje su koristila navedena lica, pronađen je specijalizovani elektronski uređaj za beskontaktno otključavanje vozila, marke 'Pandora', za koji se sumnja da je korišćen za neovlašćeno otključavanje vozila, kao i drugi alat i pribor pogodan za izvršenje imovinskih krivičnih djela. Takođe je pronađen novac u iznosu od 3.785 eura i 960 konvertibilnih maraka, za koji se sumnja da potiče iz krađa izvršenih na plažama u Ulcinju", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, slobode lišeni H.Q. i B.G. zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela teška krađa.

"Policijski službenici su oštećenim licima, državljanima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su prethodno prijavili da im je otuđen novac, vratili dio novca za koji se sumnja da potiče iz izvršenja ovih krivičnih djela, i to 860 eura i 960 konvertibilnih maraka. Putničko motorno vozilo marke Audi A5 privremeno je oduzeto radi daljih provjera i sprovođenja odgovarajućih vještačenja", saopšteno je.

Pojašnjeno je da je akcija "Zasjeda" sprovedena na području Velike plaže u Ulcinju, sa ciljem otkrivanja i sprečavanja izvršenja krivičnih djela imovinskog kriminaliteta i identifikovanja njihovih izvršilaca.

"Tom prilikom izvršena je ciljana kontrola tri državljanina Kosova – H.Q. (48), B.G. (50) i E.K. (28), koji su nakon pregleda, dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj. Pregledom lica i putničkog motornog vozila marke Audi A5, poljskih registarskih oznaka, koje su koristila navedena lica, pronađen je specijalizovani elektronski uređaj za beskontaktno otključavanje vozila, marke 'Pandora', za koji se sumnja da je korišćen za neovlašćeno otključavanje vozila, kao i drugi alat i pribor pogodan za izvršenje imovinskih krivičnih djela. Takođe je pronađen novac u iznosu od 3.785 eura i 960 konvertibilnih maraka, za koji se sumnja da potiče iz krađa izvršenih na plažama u Ulcinju", saopšteno je iz policije.