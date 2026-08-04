Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Beranama podnijela krivičnu prijavu protiv operativno-interesantnog lica D.L. (35) zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo šumska krađa.

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Njemu se stavlja na teret da je 15. maja ove godine na području planine Jelovica bespravno posjekao sedam trupaca ukupne mase od 4,63 metara kubnih.

“Preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti, policijski službenici Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Berane su u naselju Hareme, opština Berane, izvršili kontrolu teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, kojom prilikom je pronađena navedena drvna masa”, navodi se u saopštenju UP.

Policija je protiv D.L. i u prethodnom periodu podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo.

Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima u borbi protiv ekološkog kriminala, otkrivanju i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela, u cilju očuvanja i zaštite prirodnih resursa Crne Gore.